En plena Piazza Navona se celebró la inauguración del Rooftop & Cocktail Bar del Lifestyle Suites Rome. Giovanna Guarino, arquitecta italiana, y Alberto García, empresario santanderino, propietarios del hotel situado en la Città Eterna recibieron a autoridades y personalidades italianas y españolas, y a un numeroso grupo de la sociedad mallorquina debido a su residencia actual en Palma, y son muchos los que les quieren. José Luis Mesas, artista mallorquín de renombre internacional, decidió realizar su primera obra en Italia pintando un mural de siete metros de largo en la pared del nuevo Cocktail Bar que cuenta con dos maravillosos ventanales con vistas a la impresionante Basílica de Santa Agnese, la obra barroca de Borromini.

De hecho, Mesas se inspira en Leonardo da Vinci, del que pinta un espléndido cuadro, y que posteriormente lo representa en el mural como un mago que con su varita mágica crea muchos personajes característicos del artista y que describen el encuentro y la amistad que se ha creado con la familia García-Guarino. De esta forma nace la colaboración artística con la arquitecta Giovanna Guarino, quien diseña en el mismo ambiente la espléndida coctelería realizada con materiales preciosos y de alta tecnología que se integran perfectamente con la obra artística de Mesas.

Así, se crea así un ambiente único y elegante. Un hotel ubicado en un edificio histórico del siglo XV que a lo largo de los siglos de historia ha acogido a la nobleza española que visitaba la capital de la cristiandad. Está situado en el centro de Piazza Navona, imagínense... Trece suites, trece proyectos, cada suite distinta a las demás, con su propio nombre y estilo. También el mobiliario es único y está diseñado directamente por Giovanna. Producido por grandes artesanos locales y proveedores especializados.

El momento más emotivo de la inauguración fue cuando Alberto tomó la palabra y explicó cómo nació la idea del proyecto, del amor de esta joven pareja que se enamoró en Roma y que con tanto esfuerzo y pasión lograron que el sueño se convirtiera en realidad. Bonitas palabras también de Mesas y Giovanna, felices y orgullosos de esta nueva colaboración romano-mallorquina de la que me siento también muy orgulloso. Sigo. Ah no, he acabado con lo mas bonito, precisamente en Roma, donde soy tan feliz.