Panela Show Case

El pasado viernes en la Bodega Santa Catarina de Sencelles aconteció uno de los eventos más destacados en lo que va de año: el showcase de Panela Productions, la empresa de producción musical y agencia de Djs que dirige Paco Colombàs. La compañía ha experimentado un crecimiento muy orgánico en los últimos años siendo a día de hoy una de las empresas referentes de la Isla en cuanto a bandas en directo para eventos corporativos (MICE), bodas de caché y eventos privados. Son de las primeras opciones de las empresas de organización más destacadas del sector y su equipo de Djs ofrece siempre una garantía total de éxito.

Para la ocasión habían preparado un circuito similar al que podemos encontrar en una boda, con una parte de bienvenida donde nos encontramos a Lucas Chito pinchando desde una de las disco Moviles de la empresa: 2 Land Rovers de 1990. En la entrada, las bellísimas Tonina y Natalia daban la bienvenida a los invitados. Luego, en un espectacular decorado en formato bodegón con claveles colgados de un porche por la artista Laura Ruiz Bibiloni y donde sonó la clave más rumbera con las actuaciones de Saus y Carmen y María (bautizadas como las Grecas 2023); puro talento y simpatía que se metieron a los asistentes en el bolsillo en su corta actuación.

Panela Productions, una vez acabó la temporada récord de 2022 y sabiendo de los buenos síntomas que trasmitían los bookings de 2023, decidió producir vídeos de altísima calidad para propuestas nuevas en cuanto a estilo y formato. Una cosa es visualizar los vídeos y otra cosa es vivir la experiencia del directo. Para ello propuso este formato showcase de 18 actuaciones en versiones cortas. Pequeñas muestras de algo mucho más grande pero que en esta puesta en escena los asistentes pudieron vivir en su propia piel.

Estuvieron invitad@s profesionales del sector: wedding planners, caterings, fotógrafos, videógrafos, dueños de fincas, hoteleros e ilustres mallorquines. La bodega Sta Catarina, muy bien readaptada en una estética rústica pero moderna mediante el estudio Rambla 9 de arquitectura ofrece los espacios ideales para todo este tipo de eventos. El circuito de una vía que proponía el equipo de Colombàs se paraba en la siguiente estación. Era el momento de una pseudo ceremonia para mostrar sus propuestas más intimistas, aparentemente sin novios a los que casar. Primero Leo Napier, luego la recién llegada Liza Lo, el reconocido Luis Alberto Segura (que trabaja en exclusiva para este tipo de eventos para la empresa) o la dulce Aina Zanoguera con Luis de las Heras consiguieron que más de un@ sacara el kleenex.

Estos últimos, para sorpresa de todos los asistentes, compusieron una canción personalizada de ceremonia a Gracia Darder y Mario Falliano (invitados al evento) que fueron re-casados por Jaume Colombàs que, junto a su hermano Paco, condujeron un acto cargado de humor y emoción a partes iguales. Uno de los momentos más icónicos del evento se produjo cuando Paco hizo llamar a escena a todo su equipo y quedaba una estampa para el recuerdo. Gabri, Laura, Karim, Genís, Dominic, Paco, Guille, Joan y Majo, y con la ausencia de Valerio, Toni Andreu, Natalia, Jaume y Xisco, quisieron dar las gracias a todos los asistentes. Todo el arte floral y mobiliario fue aportado por Bombillas y Flores.

Llegaba el momento del cocktail y con ello un delicioso finger food cocinado por Igor Rodríguez del restaurante El Bandarra. Exquisitez comida con las manos. Fue el momento del estreno del Tinons Jukebox. Una de las cantantes más destacadas de jazz y de swing en Mallorca presentaba en exclusiva para Panela un nuevo formato de trío orientado para el momento cocktail donde desde un mostrador con portadas de vinilos con títulos conocidos de todas las épocas, los asistentes pueden elegir el repertorio de la actuación poniendo en cola su canción seleccionada.

Una propuesta que encantó a los presentes mientras acompañaban el recital con los deliciosos vinos de la bodega, la cerveza de Rosa Blanca o los refrescos clásicos de Puig, patrocinadores del evento. Seguidamente actuó Juanda con su trío, una voz de lo más peculiar que Paco Colombàs captó hace años en las calles de Palma. Para la transición al siguiente acto aparecieron por sorpresa Loop XL, la marching band de vientos dirigida por Cristian Sorribas que fue creada la temporada pasada a dedillo para un espectacular evento privado en la mansión de Claudia Schiffer en Mallorca.

En la impresionante explanada de la bodega era el momento de dos de las bombas de noche: Los Bellini; el octeto de Dominic Massó de los Prussians y Guille Borràs de The Wheels, y Saoko con las jóvenes promesas Chris Cardona, Sofi Ise y Ella Cravani al frente. Saoko es la primera formación del sector que propone reggaeton en directo con músicos de alto nivel. Aparte beben también del pop más actual con unos arreglos recatados hasta el último detalle. ¡Un directo eléctrico!

La plaza tenía la puesta en escena de una verbena-boutique con un photocall capturado por Risbox que con un panel de neón rezaba uno de los emblemas de Panela: Music sounds better with you. Ya solo quedaba disfrutar de la última fase del evento donde a través de un túnel de iluminación aportado por Metavisuals conducía a los más fiesteros a la colosal sala de barricas de la bodega. Ahí se pudo ver una de las puestas en escena más espectaculares jamás vistas en un evento. El diseño visual y artístico propuesto por Xisco Cabello de Intrvl a nivel de estructuras led y video mapping hizo las delicias de los últimos 350 bailongos.

En la discoteca, un set de maquillaje glitter y el fotomatón 360 de Risbox completaba un universo de fantasía. Los primeros fueron la química de juntar las vocales y música negra de Glen junto a Dj Melohman, les siguió uno de los fichajes más sonados de esta temporada en Panela: la que fuera Top Model, Bárbara García. Más tarde el aclamado vocalista Mani Hoffman presentaba su nuevo formato uptempo rodeado de una banda sin precedentes y un repertorio súper dinámico.

A continuación, el penúltimo acto a cargo del Dj Alex del Toro y por último no podía ser otro que Paco Colombàs, que cerraba la noche presentando por primera vez su cabina para esta temporada. Un diseño del ya mencionado Xisco Cabello que a partir de espejos y lasers han materializado la carta astral del diseño humano de Paco. Fue la fiesta de la primavera. Fue maravillosa.