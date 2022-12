En la calle Sant Magí 97 de Palma hubo inauguración por partida doble: la del nuevo estudio del diseñador gráfico y creativo Toni Sorell (@tonisorelldesign) y la de la expo titulada Mutaçao dentro del proyecto Rotuïlla, también del mismo diseñador. Toni lleva ya unos cuantos años diseñando imagen corporativa, editorial, web y lo que le pongan por delante. En 2017 cerró la empresa Sssit, junto a sus socios Micky Soler y Niku Truyols, para seguir con la misma vocación a menor escala y ritmo más pausado, aunque lo segundo no lo haya conseguido todavía. Lo que sí ha conseguido es tener un poco más de tiempo para sus proyectos personales.

Bueno, con esto y con las visitas guiadas que va realizando de vez en cuando por los barrios de Palma dentro del ciclo Altres mirades del Ajuntament de Palma o en la última edición de Openhouse de Palma. Pero volviendo a la inauguración, por el nuevo local pasaron bastantes amigos y desconocidos, y eso que era una noche fea y lluviosa y ya sabemos lo que le pasa al mallorquín cuando llueve aunque sea un poquito… Aprovechó, cómo no, para hacer otra visita guiada de la expo y explicar cómo algunos rótulos de Palma mutaron un día de repente durante el confinamiento mostrando frases muy conocidas en vez de las marcas habituales.

Esta es la explicación más fantástica que ya le hubiese gustado a Toni que hubiera sucedido, pero la realidad es que es todo un montaje, perpetrado con la ayuda de Aina Bibiloni en el retoque digital, y que ha quedado tan real que muchos preguntan si es verdad o ficción. Desde el «Dios no existe» de Stephen Hawking en un rótulo de Jaume III, hasta el Life on Mars? de David Bowie en el de Eléctrica Iberoamericana, pasando por el Si me queréis, irse de Lola Flores en el restaurante Shogun. Vayan a verlo. La expo no está abierta al público todo el día, hay que escribir a Toni a través del perfil @rotuilla de Instagram o Facebook y apuntarse a las visitas guiadas. No se lo pierdan.