Inauguración.

Nationale-Nederlanden, la oficina que dirige en Palma Rafael Nadal, presentó nueva imagen. En realidad, presentó una historia de éxito, el resultado de la remodelación de la oficina de Palma es un espacio moderno, digital y vanguardista, adaptado a las necesidades de las personas, siempre en el centro, para seguir ofreciéndoles el mejor servicio con el compromiso de cuidar el medio ambiente.

Baleares representa un mercado con gran potencial para la aseguradora y para la generación de empleo. Este potencial ha permitido que la oficina de Palma haya puesto en marcha un plan estratégico de crecimiento de su red comercial. Y es que Nationale-Nederlanden ofrece un Plan de Carrera a las personas que quieren convertirse en gestores comerciales.

Todos estos avances los quisieron presentar Rafel y los máximos directivos de la empresa en un cóctel inaugural al que no falto nuestra adorada María J. Barceló, esposa de Rafael, y también influencer consagrada. Rafel tiene la fuerza de los Nadal, y María la de los Barceló, que no es poca. Grandes sagas de éxito que se perpetúan, y yo que me alegro. Así se hace la Dolce Vita.