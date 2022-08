Moda en Ibiza

W Ibiza, el hotel de espíritu bohemio, diverso y transgresor situado en Santa Eulalia del Río, acogió su primer desfile de moda titulado 'Out of the closet'. Su icónico WET Deck se convirtió, durante unas horas, en la pasarela ideal para acoger las creaciones de destacados diseñadores baleares. Desde Ibiza con Virginia Vald, Ibiza Stones y Tony Bonet, algunos de los diseñadores de la moda Adlib Ibiza más reconocidos, y desde Mallorca con Tania Presa y Natividad Castillo, dos de las firmas más reconocidas del Archipiélago. La primera edición de 'Out of the Closet' estuvo marcada por la versatilidad de las prendas genderless, la moda Queer, la diversidad y la inclusión, mezclando las últimas tendencias de la moda balear, de estilo bohemio y relajado.

Las colecciones presentadas rompieron todas las fronteras entre la masculinidad y la feminidad, con diversidad de modelos masculinos, femeninos y transgénero y la participación especial como modelo de la empresaria y diseñadora Martina Benvenutto, residente en Mallorca. La propuesta de Virginia Vald hizo reflexionar sobre la simbología que se refleja detrás de las prendas, tratando de buscar la igualdad con su colección Siluette, en la que destacaron las piezas de smoking de seda. Ibiza Stones se adentró en el genderless couture con una colección donde las prendas favorecían a todos sus modelos por igual respirando un carácter neutro tanto en estructura como en estilo. Los diseños de Tania Presa, combinados con los espectaculares tocados de Natividad Castillo, apostaron por el apoyo a la comunidad LGTBIQ+, inspirándose en la moda Queer. Finalmente, Tony Bonet, con su colección Yo fémina, demostró que la moda va mucho más allá de los convencionalismos sociales, dando paso a una expresión plural en la que los hombres desfilaban con prendas de inspiración femenina. La cita, que tuvo una acogida espectacular con más de 200 invitados, comenzó con un brindis para dar la bienvenida a una noche mágica. En el intermedio, los invitados pudieron disfrutar de refrescantes cócteles. La velada terminó con la sesión Sunday Rituals a cargo de la DJ Russ Farelo y las impresionantes vistas de la bahía de Santa Eulalia en el rooftop bar Glow.