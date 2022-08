Cena con Marina Abramovic

Marina Abramovic ha sido el regalo entre los regalos. No necesita presentación, si alguien no la conoce que se lo haga mirar. Inauguró exposición en Sadrassana de la Horrach Moyá y no faltó nadie del quien es quien en la vida social mallorquina e internacional. Rossy de Palma es amiga íntima suya, al igual que Celia Forner, dos españolas que triunfan desde hace décadas en el mundo más difícil.

Por algo será. Si ven la obra de Marina, si ven cómo la ha vivido Susy Gómez, o Juanan Horrach y todo su equipo, entenderán la grandeza que sentimos los que pudimos acompañarles en la cena previa a la inauguración, rodead