Bárbara Martí Martí presentó en el corazón mismo de su sueño, Ecocirer, su libro Desayuno incluido, los mejores despertares de Ecocirer. Quien no haya vivido la experiencia no sabe lo que se pierde. Vayan un par de días y disfruten de este hotel único en el centro de Sóller y de todas las experiencias y manjares que ofrece porque no se arrepentirán. Además, conocerán a una familia joven, moderna, cálida, acogedora en extremo y, lo que es más importante, cosmopolita y vivida pero que no olvida sus raíces de aquí y de Holanda. Esas mezclas son estupendas, son el futuro.

«Las mañanas son el mejor momento del día para celebrar la vida y hacen del desayuno una experiencia única», afirma Bárbara en el libro. Una propuesta muy healthy de Ecocirer, conocido por sus alojamientos de «escapadas saludables», que nos lanza una colección de sus mejores recetas para desayunar rico y nutritivo todos los días. Y si puede ser en familia, mejor. Conózcanlo, se lo ruego, que no se quede solo en oferta para los de fuera, que los de aquí tenemos derecho a las maravillas que nos regalan.