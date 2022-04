Fiesta en palacio

La casa más antigua de Palma abrió sus puertas a los amigos una vez más tras el invierno para que los amigos pudiéramos pasar una noche divertida, elegante y también para que pudiéramos dejarnos la voz en un karaoke que nos dejara marcados para siempre. Casa que debería ser llamada palacio, aunque hay que respetar una tradición mallorquina que solo contempla ese nombre para la Almudaina y la casa del obispo, aun a riesgo de que nos llamen cursis. Un poco lo soy, y mucho que me gusta.

En fin, la casa de los maravillosos Juanjo Fraile y su increíble esposa Belén Blanco, que en Mallorca ya no necesitan presentación, que fue la casa de la futura duquesa de Alba, hoy duquesa de Huéscar, Sofía Palazuelo. La casa que sus padres rescataron del olvido para en un trabajo de arqueología perfecto hacer renacer un palacio renacentista que hoy paraliza con su belleza. Recuerdo a Sofía Barroso llenando esos espacios de arte y artistas, sin darse importancia alguna, y haciendo de él un lugar de encuentro único en Palma.

Sus propietarios actuales hacen algo parecido con Talentia, un encuentro anual que tiene allí su sede y que se convierte en un sueño imposible de olvidar una vez se ha vivido. Este verano Talentia vuelve y lo hace tras el parón pandémico y lo hace con más fuerza y ganas que nunca. Mientras eso llega, los Fraile Blanco nos invitaron a pasar una noche más que divertida en sus salones, donde se sirvió una cena informal perfectamente formal, y en su karaoke, todos cantamos y bailamos como si no hubiera un mañana.

Su hija mayor, Lara Fraile Blanco, tan parecida en lo físico y espiritual a su madre, presentó a su novio, un guapo madrileño llamado Héctor Illana que nos regaló las imágenes más románticas de la noche. Bueno, algunas de las imágenes, porque hubo más, como la de los anfitriones que no pararon de darse arrumacos adolescentes al comprobar cómo sus invitados se deleitaban en la noche. Fiona Ferrer, su amiga y confidente, pasó unos días en Palma en la casa familiar y no quiso faltar a la cita, lo mismo que mi querida y añorada Cecilia Santos, que ahora vive y trabaja en Madrid tras unos años deliciosos en Palma. Parece que volverá, anuncio, aunque no al trabajo, sino a disfrutar de la Isla, que es lo de verdad importante. No faltó la íntima de la casa, ni faltaron la pintora Ángeles Cereceda y su marido, el gran Carlos Lantero, famoso en el mundo entero. Doy fe. Evelyn Morell volvió a derretirme con su cariño, y no sigo con los cariños porque me enamoro y no quiero, todavía.

Fiona Ferrer Leoni, empresaria y escritora, colabora con Porsche, que además la acompañará en esta próxima Feria de Sevilla en sus compromisos profesionales y personales. Clinique La Prarie la llevará a Suiza en mayo. El 14 de mayo estará en París participando como copiloto en el exclusivo Princess Rally solo para mujeres, donde saldrá desde Champs Elysées para recorrer durante una semana la costa francesa haciendo parada en alguno de los mejores hoteles de Francia. Sigue con la promoción de su tercera novela, La estilista, y como docente en másters de moda. En junio se hará el nombramiento como embajadora de Ibiza Luxury Destination y para finales de junio está organizando una gran exposición en Ibiza con Aldo Comas y Sebastián Castellá. Si les parece poco sigo… Mis amigas son muy muy top.