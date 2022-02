Cena en casa

Ya es un clásico esto de las cenas Entre Amigos en mi casa de Palma, creada precisamente para ser compartida y poder disfrutar con las charlas animadas de las personas más interesantes de la Isla, o las que nos visitan. Abro mi casa porque desde la absoluta libertad el que es invitado manda, se siente a gusto y opina.

Detesto desde que era muy niño los grupos cerrados que actúan más como sectas, zona de confort, y amo la posibilidad de ir descubriendo caras nuevas que son las que están dando vida a Mallorca cambiando poco a poco la idiosincrasia de esta tierra bendita. En esta ocasión invité a los que pasaron las Navidades con sus familias y para mí ya son familia, Emilio Esteban-Infantes, Pablo Pérez d’Ors, director de la Fundación de la Banca March, y a Ricardo Santiago, recién incorporado a la Isla y ya un hombre de moda, se lo aseguro.

La velada entre amigos no pudo ser más agradable, pues a la confianza que nos une se añaden personalidades muy potentes con mucho que decir sobre todo. En fin. Somos unas cotorras. Mejor no sigo y me voy de cumpleaños.