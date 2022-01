Marga Aguilar celebró un cumpleaños por todo lo alto, como a mí me gusta. Fue el regalo de su marido, Javier Gracia, un señor elegante y de mundo, enamorado como su esposa de esta Isla bendita por los dioses. Lo suyo sí es amor. Este año el regalo fueron la convocatoria a dos fiestas en un mismo día, que a mi entender es lo más entre lo más. Por la tarde-noche se convocó black tie a una fiesta en L’Eixample de Barcelona. El experto musical Facu Barrios, recién llegado de América, donde lideraba las mejores fiestas, convirtió una biblioteca personal en una Sala de Baile inspirada en Studio 54 New York.

La elección del smoking para los hombres y el traje largo para las señoras no pudo ser más acertada, pues los que tuvieron la suerte de conocer el 54 de Nueva York saben que en la época se salía de fiesta bien arreglado para regresar a casa hecho unos zorros, que es lo que toca. El caso es que cuando dieron las 12 de la noche, ya en el día de cumpleaños de Marga Aguilar, comenzó la fiesta «La ROSA del Desierto», inspirada en Abu Dhabi, donde sonó música árabe y el mood cambió al exotismo de los Emiratos. La pareja conoce muy bien esta parte del mundo, pues gran parte de su tiempo han de estar ahí por motivos de trabajo.

Javier es el representante de la firma de mobiliario Kettal para esa parte del mundo que adora, casi tanto como yo. Constance Van Heule, reconocida en New York como una de las mejores event planner, se encargó de los detalles del evento. Ya se pueden imaginar el nivel, y es que Javier Gracia dirige la filial de una compañía en Dubai y tiene relación desde hace 20 años con la alta sociedad de Arabia Saudí y Emiratos, lo que le ha llevado a conocer de qué se trata la excelencia, así que quiso reproducir una píldora de las maravillosas fiestas vividas con nuestros amigos en Saudí o Marbella.

Marga Aguilar y Javier Gracia, en la primera parte de la fiesta.

Por ello a las 12 de la noche se apagaron todas las luces de neón para llenar la casa de velas y Marga cambió de vestido para poder disfrutar la música enviada desde Dubai por el Dj más famoso de los Emiratos, Ivan Minuti. El Italiano Ivan Minuti es music curator en Burj al Arab y hace brillar las más importantes fiestas privadas celebradas en los palacios en Emiratos. Ya ven de qué voy hoy, de lo más top, nacido del amor a la buena vida. Adoro a esta pareja tan elegante y divertida y me encanta mostrarles cómo se divierten, como a mí me gusta en definitiva. Voy a otro lugar que me gusta.