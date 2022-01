Presentación del libro de Jorge Dezcallar

Un éxito rotundo fue la presentación en el Círculo Mallorquín del libro de Jorge Dezcallar, titulado Valió la pena, una vida entre diplomáticos y espías. No es para menos, Jorge es de los contemporáneos uno de los hombres más prominentes que ha dado Mallorca.

No he leído el libro todavía, pero estoy deseándolo y aunque estoy seguro de que no me va a defraudar, sé que los que más saben suelen ser los que más callan. Y si alguien sabe de la historia de este país y de su presente es este hombre de aspecto siempre juvenil por el que parece que no pasan los años que ha sido capaz de desarrollar una carrera brillante pese a pertenecer a la más antigua y buena nobleza mallorquina, lo que analizando bien al personaje y su entorno vital, desmonta muchos mitos.

La cita social se pueden imaginar que era ineludible, así que cumpliéndose todas las medidas de seguridad, Nacho Deyá volvió a llenar el Círculo de interés.