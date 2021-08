Bisutería veraniega

La Casita Francesa es la marca handmade de Sandra Llabrés, directora de los Salones Creativissim y Mallorca Dream Days.

Este verano 2021 se ha lanzado a crear una divertida colección de Bracelets by La Casita Francesa consistente en bonitas y multicolores pulseras, tobilleras, colgantes y abalorios para cestas veraniegas como las tan de moda abrazaderas para móviles personalizadas, un must de influencer para este verano. Yo ya tengo la mía. ¡Cómo no!

Podéis ver su colección completa en su instagram La Casita Francesa, una pasión por crear que combina con los preparativos de la segunda edición de Creativissim este otoño en Inca. ¡Me encanta!