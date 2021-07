Cena en Can Marqués

Beltrán Álvarez de Estrada y su esposa, Luz Ortal, organizaron una cena maravillosa en el Palacio Can Marqués que ahora gestionan con el lema ¿Por qué quedarte en un hotel cuando puedes quedarte en un palacio?

Fue una auténtica maravilla poder pasar una velada en la que ahora es su casa, un hotel de lujo, con restaurante, también de lujo, The Merchants, no gestionado por ellos pero con el mejor de los ambientes de Palma. Tras los éxitos de Puro Hotel y Puro Beach y las novedades que en breve les mostraremos, Palacio Can Marqués promete y mucho. Su suite Riad de 380 metros es lo nunca visto.

¡Una locura maravillosa! Además, Puro Group cuenta con el know how de la gestión hotelera y del sector de la restauración gracias al hotel Puro Oasis Urbano y a su original Restaurant & Bar Beatnik, situados en el casco antiguo de Palma.

Puro Group prevé en poco tiempo asentar un prestigioso triángulo hotelero en el casco antiguo de Palma, ofreciendo tres exclusivos hoteles de lujo en pleno corazón de la ciudad: Puro hotel, Palacio Can Marqués y Can Coll, del que ya les hablaremos, pero que será la pera limonera. Ya verán.