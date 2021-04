Comida entre amigos

Nada mejor que un almuerzo en las terrazas del Paseo Mallorca entre amigos. Un día, auspiciado por Evelyn Morell, nos reunimos en la Vermutería San Jaime, que está literalmente ocupada por los más de entre los más.

Encontramos a Ramon Truyols y su esposa Inés Feliu de Cabrera, Vicky Truyols Juan de Sentmenat incluida, aunque no aparezca en las fotos, a las maravillosas Ana de Miguel Siquier y Alicia Marín, de Imperfecthings, que andan como locas creando mascarillas maravillosas.

No faltaron Pedro Rotger y su increíble esposa Malú Fonseca, y la bomba que formaban los estupendos Nuria Monforte de Marimón y Carlos Gelabert con Chisco Arbona con el super simpático Carlos Sánchez Nicolás, un empresario español de muchísimo nivel que en México triunfa a lo grande.

Ya les he dicho que estaba lo más granado, así que no podía faltar el cirujano Javier Beut, maestro de maestros, con el abogado José Isasi. Podría estar horas escribiendo maravillas de cada uno de los que acabo de nombrar. No hay más espacio, de momento. El verano y las vacunas nos salvarán, no lo duden.