Óscar Florit en Can Marquès

Es momento de trabajar unidos, no es momento ni de envidias ni rivalidades. Se ve en el trabajo extraordinario que ha devuelto a la vida a Can Marquès, la fabulosa casa donde entrar es siempre un totum revolutum de experiencias mil.

Me sucedió el otro día contemplando la utilización del espacio que Óscar Florit y su equipo de la Louis 21 han llevado a cabo con obras contemporáneas de su galería.

Once Upon a Place es una exposición que surge a raíz de la invitación de Nieves Barber a Óscar Florit (director de L21) para realizar un proyecto expositivo en Can Marquès, una casa señorial con 700 años de historia situada en el centro de Palma.

Dos piezas en la Sala Gran.

Junto con Ian Waelder, artista de L21, Florit ha comisariado un ejercicio expositivo que responde a la esencia, arquitectura y decoración de las diferentes estancias de la casa.

Obra expuesta en el vestidor de la casa.

Aunando artistas internacionales de renombre junto con piezas clave de algunos artistas de L21, la selección y disposición de obras se ha pensando como una forma de habitar Can Marquès con nuevos huéspedes. ¿Ven cómo la renovación trae más renovación?