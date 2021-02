Ya saben que soy fan absoluto de Leti Lope, desde que la conozco. Lati es alegría, clase, buen humor, educación y podría seguir con los halagos, pero no tengo espacio suficiente, así que lo dejo aquí, no sin antes anunciarles que regresa a su antiguo trabajo en Palma Aquarium y está feliz.

El caso es que junto a Leo Serrat y Kristina Kancheva, especialistas en Marketing y Redes Sociales, crearon, como ya les contamos en Ultima Hora, una organización a la que han llamado Somos1más. El sábado nos reunimos en una plaza para hablar del tema y divertirnos juntos. Trabajo y placer en nuestro caso van de la mano y Somos1más es un colectivo formado por voluntarios sin ánimo de lucro que nace en Palma con el fin de ayudar a asociaciones y fundaciones locales que tengan dificultades para impulsar acciones o proyectos en estos tiempos de crisis. Solo eso hacen estos chicos de bien, educados y honestos, entregando su tiempo libre y sus conocimientos a cambio de sentirse útiles a la sociedad en la que viven.

No como otros, que critican desde el sofá pensando que siguen en los setenta y Franco no ha muerto todavía. Los jóvenes de hoy con cabeza no piensan en ridiculeces inducidas por políticos descerebrados empeñados en dividirnos. Ellos son un ejemplo de la mejor juventud y es que la iniciativa surge de un grupo de amigos y profesionales con experiencia en Social Media, Marketing, Comunicación y Recursos Humanos.

Les une que empatizan con la difícil situación por la que están pasando muchas personas y, lejos de quedarse parados, apuestan por el cambio social desde su propio compromiso y cediendo su tiempo a acciones solidarias. Ahora mismo están ultimando la fase de formación de su primer proyecto, que ha sido con Es Refugi, y próximamente se van a poner manos a la obra con diversas acciones relacionadas con colectivos vulnerables, comercio local y recogida de alimentos, entre otros. Y les ayudaremos.