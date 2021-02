Almuerzo de trabajo con Lolo Garner

El escultor Lolo Garner posee una empresa que ha ganado multitud de reconocimientos gracias a su carácter innovador. CUT & GO es una empresa de diseño y producción, al servicio de creativos, diseñadores y artistas y lo hace fabricando elementos innovadores con tecnología de control numérico. Es el lugar donde se trabaja con tus ideas, donde se materializa la obra que diseñaste. Utilizando materiales de última generación.

Como digo, varias veces premiada por su carácter innovador por la Cámara de Comercio, la Caeb, el Ajuntament de Palma, esta factoría de la innovación es mucho más. Es un espacio único donde reunirse para elaborar un proyecto mientras se disfruta, con todas las medidas higiénicas que nos exigimos, de un almuerzo elaborado por el asesor inmobiliario Diego Erdozain, que conoce dónde se acuesta el diablo.

Ver a Lolo y a Diego preparando un delicioso pop a la mallorquina no tiene precio, no me digan. Estaba buenísimo. No quisieron perdérselo Paloma Moquete con su hijo Robert, project manager del Hotel Can Bordoy, Perry Kish y Raphaela Boost, de Gallery Red, María Cerrato Habas, cost manager y project monitoring del centro comercial Porto Pi, mientras trabajaban en un proyecto maravilloso que ya les contaré más adelante. Las fotos demuestran que con cabeza, ilusión, fantasía y creatividad se puede vivir todavía.

Es que hay que hacerlo para no caer en la tentación de la negatividad, que estamos ya suficientemente tocados para estarlo todavía más. ¡Nos negamos! Por cierto, Lolo me ha hecho un retrato de íltima tecnología que cuando me lo entreguen les mostraré.