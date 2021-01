Charity Activity

Qué sería de la Navidad sin los charities de rigor. Desgraciadamente muchos que nos alegraban las fiestas cada año se han pospuesto o se han realizado de manera virtual. Uno de los muchos que se han hecho que no fue virtual fue el organizado en el Shiva Beach Club en Bahía Grande para ayudar a las asociaciones Si-Mallorca (www.si-mallorca.org) y Hope Mallorca (www.hope-mallorca.org) .

La Navidad es todos los años pero ¿hay regalos todos los años? Lo cierto es que cuesta imaginar que hay niños que esperan en vano a Santa Claus o a los Reyes Magos de Oriente y es por eso que Annett Kürbs, de Clínica Dental Nobledent en Campos, y Bettina Klos, de Klos to You, han recolectado regalos y van a distribuirlos a las familias que no tienen posibilidad de comprarlos para sus niños.

Este año es más necesario que nunca porque la situación es de extrema gravedad en muchas familias que ya vivían al límite de sus fuerzas o posibilidades. Si quieren ayudar pueden contactarlas por su página web www.klos-to-you.com y harán una gran labor solidaria con muy poco esfuerzo. Ayúdennos a dar alegría.