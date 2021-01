Navidad en casa

No hay semana que no reciban información puntual de lo que ocurre en nuestra casa y esta no iba a ser menos. Este año, para alegrar la Navidad, Fin de Año y Reyes, he pedido la ayuda de dos mujeres extraordinarias, Judith Vilapriño, de JS Home, y Desis Lavagencheva, que crearon para nosotros un árbol gigantesco decorado por entero con ramas de diferentes plantas, jugando con los verdes, los rojos y los oros de la naturaleza.

Lo mismo hicieron con el centro de mesa, un camino de piñas, nueces y granadas abiertas al rojo de sus granos brillantes y en los inmensos ramos que decoran las salas naturales y extrañavideños para unas fiestas que serán más pequeñas, en familia y entre amigos muy cercanos, y algunas visitas, puesto que Pep Girbent, el genial artista ha tenido la idea de exponer su serie titulada Au Louvre en nuestra casa, con lo que el regalo ha sido mayúsculo, pues disfrutar en tus paredes de la obra de uno de los mejores artistas de España es un lujo atómico. Nunca le estaré lo suficientemente agradecido.

Las obras se pueden ver y comprar, de hecho se han convertido en regalos de Navidad para algunos tops de Mallorca deseosos de tener un Girbent en sus casas. Pep ha trabajado en telas de un formato más reducido del habitual, así que es más asequible. ¡El que no tiene un Girbent es porque no quiere! Todo este tinglado no solo ha sido para impresionar a mi sobrino, Alvaro Sanz Mercer, que está en edad de disfrutar la Navidad. Pero casi.