Emilio estrena casa

Emilio Esteban-Infantes inauguró su apartamento de Ca’n Corbella, el icónico edificio del centro de Palma donde también ha abierto Tomeu Arbona una sucursal del Fornet de la Soca, en una esquina estratégica y mágica que se engalana para recibir a tan ilustres habitantes.

Emilio sirvió las delicias de Tomeu en la cena, sobrassada que entusiasmó a sus amigos y a mí, que mallorquín de toda la vida, la sobrassada solo la consumo en verano. Qué cosas. Fue una reunión agradabilísima de pocos pero divertidos en una casa sin montar todavía y con lo justo para que nos sintiéramos muy a gusto.

Lo que nos reímos con las ocurrencias y las aventuras de alguno quedará para la historia. Me doy cuenta de que no tengo edad, y eso que voy cumpliendo años peligrosamente. Me reafirmo en la creencia de que la edad es solo un número.