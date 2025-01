El artista fallero Víctor Navarro ha denunciado públicamente haber recibido amenazas de muerte e insultos tras haber presentado un ninot de Vinícius Jr., delantero del Real Madrid, que caracteriza al futbolista brasileño regando su «jardín de lloros» tras ganar el premio 'Cagalló d'Or' en vez del Balón de Oro.

«Son lágrimas de cocodrilo que le harán huir en barca, le hacen una defensa gentil: cómo no, el 'AS' y el 'Marca'», reza la creación que la comisión fallera Goya-Brasil presenta a la Exposició del Ninot 2025. El artesano, en un mensaje en sus redes sociales, ha lamentado que las últimas 24 horas han sido «las más surrealistas» de su vida profesional.

«Después de desearme hasta la muerte y recibir todo tipo de insultos, de personas que ni me conocen, a raíz de la creación de un ninot del futbolista Vinicius, zanjo el tema desde ya», escribe. Navarro rechaza «dedicar ni un segundo más en explicarle a quien no le interesa lo que son las fallas y la labor de los artistas falleros», así como «lo que es o no es humor, algo tan subjetivo como personas existen en el mundo», según afirma.

Tras los insultos recibidos por esta creación, el artista asegura que «nada ni nadie nos va a venir ahora a decirnos dónde están las líneas rojas de la sátira y la creatividad, como si la censura volviese», y todavía «menos de personas que desconocen y ni siquiera se han interesado en conocer lo que es una falla antes de publicar titulares sensacionalistas y centralistas que incitan al odio».

En este punto, pide a «los medios de comunicación madrileños que se lo hagan mirar» porque, a su juicio, «no está muy bien eso de ser tan españoles y desconocer una de sus fiestas más importantes». Por su parte, añade, «no soy de abuelos y gatos, a lo mejor algún día, pero por ahora prefiero más el rock & roll». Finalmente, ha alentado a los valencianos, tanto falleros como no falleros, a «defender nuestra cultura y raíces» porque «desde fuera no lo van a hacer». «Viva València, vivan las Fallas y viva nuestra tierra», ha zanjado.