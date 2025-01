Dos facultativas de Química del Servicio de Toxicología que emitieron un informe en septiembre de 2021 han confirmado este viernes en el juicio con jurado en la Audiencia de Palma que el procesado dio un resultado positivo en cocaína, etanol y heroína. Las peritos analizaron un mechón de pelo de tres centímetros del acusado. El periodo de tiempo estudiado, según las doctoras, "no nos habla del grado de afectación del individuo en el momento de la comisión del delito". El estudio revela que el autor del doble crimen consumió droga los tres meses anteriores a la toma de la muestra de cabello.

Un forense que se entrevistó con Ali Khouch en la prisión de Palma, el 28 de septiembre de 2023, ha declarado que el hombre se mostró "bastante reticente" a hablar del asesinato de su mujer embarazada y de su hijo de siete años en su casa de sa Pobla. "Me dijo que el día de los hechos había consumido tanto cocaína como alcohol. Narra que ha tenido antecedentes de ingresos en psiquiatría por intentos de suicidio y que es un consumidor habitual de sustancias como cocaína, alcohol y pastillas de ketamina". El médico ha apuntado que no puede concretar cómo se encontraba el agresor cuando mató a Warda Ouchene y a su hijo, Mohamed.

-Si el acusado estuvo consumiendo cocaína el día de los hechos, ¿es posible que al día siguiente, por la noche, no tuviera ya efectos?- ha preguntado el abogado de la defensa, Miguel Ángel Ordinas.

-Es posible.

Varios médicos han apuntado a lo largo de sus intervenciones ante el tribunal popular que Ali Khouch tuvo cinco intentos de suicidio los años previos al doble crimen. El hombre ingresó en cuatro ocasiones en la unidad de Psiquiatría del hospital de Inca y una en el de Manacor.

Una psiquiatra que atendió a Ali Khouch en su consulta del hospital de Son Llàtzer el 8 de marzo de 2019 ha recordado que el enjuiciado había intentado suicidarse ingiriendo un líquido desatascador y que lo encontraron en una carretera. "Me explicó que estaba bastante desesperado porque tenía un consumo importante de alcohol y cocaína. Me dijo que cuando tenía dinero consumía y consumía hasta no parar. Gastaba mil euros al mes en droga y tenía sentimientos de culpa".

La perito ha declarado que habló con su mujer, que le reconoció que estaba teniendo un consumo importante y que gastaba mucho dinero en sustancias estupefacientes. "Me contó que cogía los enseres del domicilio para venderlos y comprar droga. En vista de la situación decidí derivarlo al hospital de Inca".

El doble crimen ocurrió sobre las 23.00 horas del 16 de mayo de 2021 en un domicilio de tres plantas situado en la calle Santa Catalina Thomàs. El hombre, de 39 años y origen marroquí, mantuvo una discusión con su pareja, Warda Ouchene, de 28 años y la misma nacionalidad, que estaba embarazada de 21 semanas, y le propinó un fuerte golpe en la cabeza con un cincel.

A continuación, al ver que seguía con vida forcejeó con la víctima, la cogió del cuello y la estranguló hasta matarla. El acusado se dirigió a su hijo, de siete años, que había presenciado la agresión a su madre, y también lo asfixió hasta provocarle la muerte.

La Fiscalía, el abogado de la familia de las víctimas, Pablo Juanico, y el letrado de la Abogacía de la Comunidad Autónoma reclaman una condena de prisión permanente revisable para el acusado. Es la primera vez en la historia de Balears que el Ministerio Público solicita esta pena a una persona.