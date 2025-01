Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado este viernes a seis meses de prisión y al pago de una multa de 360 euros a una mujer por agredir a una enfermera del hospital de Inca con un portasueros en la cabeza en agosto de 2022. Asimismo la acusada también pateó a la sanitaria, a la que tendrá que indemnizar en 400 euros por las lesiones ocasionadas.

La procesada, que se ha declarado culpable de un delito de atentado y leve de lesiones, ha aceptado la pena, tras el acuerdo alcanzado por su defensa con la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears. A la enjuiciada se le apreció el atenuante de reparación del daño, ya que consignó antes de la vista con conformidad la responsabilidad civil en favor de la víctima. No entrará en prisión siempre y cuando no vuelva a cometer ningún delito en los dos próximos años.

Los hechos se remontan a las 8.45 horas del 11 de agosto de 2022. La acusada se encontraba ingresada en el hospital de Inca cuando de repente empezó a mostrarse agresiva y violenta contra los funcionarios sanitarios. En un momento dado agarró la barra metálica que se usa como soporte para el suero y golpeó en la cabeza a una enfermera, a la que también pateó en la zona abdominal. Como consecuencia de la agresión, la sanitaria sufrió una contusión craneal y abdominal, que estuvo una semana para recuperarse plenamente.

La jueza de lo Penal número 2 de Palma, da la conformidad alcanzada y tras el reconocimiento de los hechos por parte de la procesada, ha dictado sentencia en el mismo acto.