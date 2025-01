La víctima del expolicía fugado a Tailandia: «Hasta que no esté preso, no podré sentirme tranquila»

Fabiola Ferrer, víctima de Julián C., el expolicía de Son Servera fugado a Tailandia tras ser condenado a siete años y medio de cárcel por intentar matar a la que por aquel entonces era su mujer. En declaraciones a Ultima Hora, la denunciante ha asegurado que «hasta que no esté preso, no podré sentirme tranquila».

Hay que recordar que el exfuncionario se quitó la pulsera antimaltrato y huyó al país del sudeste asiático. Para ello, un amigo le acompañó el pasado 30 de diciembre hasta el aeropuerto de Son Sant Joan, donde cogió primero un vuelo a Austria y luego tomó otro hasta Bangkok. Los billetes de regreso los tiene previstos para el 27 de febrero. ¿Cómo se encuentra en estos momentos?

-Mal, mentalmente estoy fatal. Estos próximos días tengo cita con mi médico de cabecera para que me derive a la psicóloga del IBDONA (Institut Balear de la Dona), ya que me atendió cuando sucedió todo lo demás. ¿Siente miedo en estos momentos?

-Tengo bastante miedo, ¿quién me dice a mi que este hombre no es capaz de volver antes de tiempo sin que lo vean? Así como se fue sin decir nada, es capaz de regresar de la misma manera. Noticias relacionadas La Audiencia ordena la búsqueda y captura del expolicía de Son Servera condenado por intentar matar a su mujer ¿Pensó en algún momento que podría fugarse al conocer la condena?

-Para nada, sé que recurrió la sentencia porque no quería entrar en prisión, pero nunca pude llegar a imaginar que llegara a hacer esto. Él sabía que podía viajar con la pulsera, no entiendo porque se la ha quitado. ¿Qué medidas ha tomado por cuenta propia? ¿Qué le han recomendado las autoridades?

-Desde el 3 de enero, el día que nos enteramos que había huido, la Guardia Civil me aconsejó que escondiera mi coche y que me fuera a vivir a casa de una amiga. Desde el primer momento han estado a mi lado, estoy muy agradecida por su labor. ¿Sigue teniendo el dispositivo de protección?

-Sí, tengo un móvil que cuando Julián se acerca a mi comienza a sonar una alarma que activa a la policía. Me han dicho que a pesar de que él no lleve la pulsera, siga llevando el dispositivo, ya que tiene un «botón de pánico», para poder avisar rápidamente si vuelve a aparecer. ¿Qué espera que ocurra desde entonces?

-Yo lo único que quiero es que regrese en la fecha que tiene prevista y que lo detengan, porque «hasta que no esté preso, no podré sentirme tranquila». ¿Ha tenido noticias por parte del abogado de su exmarido?

-Hace unos días, me entrevistaron en directo en la televisión autonómica de Andalucía. Después de mi intervención conectaron con su abogado. La presentadora le preguntó si sabía el motivo por el cual Julián de había quitado la pulsera. No supo que responder, únicamente comentaba casos similares para desviar el foco.