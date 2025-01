«Hemos sido los primeros sorprendidos por lo publicado en prensa. Esta persona detenida no tiene ninguna vinculación con nuestro club y se trata de un colaborador de la persona encargada de cuidar las instalaciones. El responsable de la concesión es una persona mayor y desde Cáritas le ofrecieron a una persona, en exclusión social, para que le ayudara con las tareas de limpieza, vaciado de papeleras, adecuación de las instalaciones y la gestión del campo de fútbol. Lo que no podemos entender es cómo ese hombre atendió a unos chavales para tomarles la inscripción de una ficha», comenta Daniel García, presidente del CF.Virgen de Lluc, en relación al detenido por enviar vídeos de sexo a menores.

«Del mismo modo, hay que tener en cuenta que nosotros al ser de reciente creación tenemos sólo un club amateur y un alevín. Además, compartimos instalaciones con Baleares sin Fronteras y un club de Hockey. Lo que nos gustaría dejar muy claro es que esta persona no tiene ninguna vinculación con nuestro club, aunque los hechos sucedieran en las instalaciones municipales que utilizamos», concluye García.

Los hechos se remontan al pasado miércoles cuando la base del 092 comisionó a una patrulla para que acudiera al campo de fútbol del Virgen de Lluc, ubicado en la calle Félix Rodríguez de la Fuente, porque había dos chicos que solicitaban presencia policial. A su llegada, uno de los menores se entrevistó con los policías y les informó que desde el pasado día 4 de enero de 2025, estaba recibiendo en su móvil mensajes con fotografías y vídeos de índole sexual de mujeres desnudas y otros con penetración, así como textos donde le invitaba a acudir a su casa para mantener sexo. De hecho, la víctima mostró a los funcionarios policiales los mensajes de WhatsApp en el que se podía apreciar que el remitente había borrado los mensajes enviados, pero que habían hecho pantallazos.

La historia arranca cuando dos adolescentes, de 15 y 17 años, acudieron al campo de fútbol del Virgen de Lluc para inscribirse en la disciplina del histórico club. En ese momento, el ahora detenido, que ejercía de colaborador de la institución deportiva, les tomó los datos iniciando la tramitación de la inscripción, pero que por una serie de circunstancias que nada tienen que ver con el caso, las mismas tuvieron que aplazarse. No obstante, el colaborador ya disponía del móvil de los chicos y a partir de ese momento comenzó el acoso sexual.

El miércoles, los futbolistas regresaron al club con la intención de culminar la inscripción y así poder jugar. Pero antes de retomar los trámites de la ficha, los menores contactaron con el responsable de las instalaciones y le contaron lo sucedido. Es más, justo en el momento que le estaban mostrando los mensajes, llegó el acusado, le quitó el móvil y lo arrojó contra el suelo para evitar que el directivo del club descubriera este comportamiento delictivo. Acto seguido, salió corriendo y se marchó de las instalaciones.

El arrestado, brasileño de 50 años, enviaba mensajes y vídeos de índole sexual a menores a la vez que les invitaba a acudir a su domicilio, presumiendo de intenciones de índole sexual. La Policía Local de Palma acudió al domicilio del sospechoso y procedió a su arresto. El brasileño presentaba una actitud violenta y muy agresiva para con los agentes negando de forma reiterada los hechos y que no se iba a ir detenido si no iba junto con su medicación. En ese instante arremetió contra los policías que tuvieron que reducir con el uso de la fuerza estrictamente necesaria. El colaborador del club tuvo que ser atendido en Son Espases. Es importante destacar que el histórico club Virgen de Lluc no era consciente bajo ningún concepto de estos actos y que en cuento el encargado de las instalaciones tuvo conocimiento, la colaboración de la entidad fue máxima. Los padres de los menores ya han interpuesto sendas denuncias.