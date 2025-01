Día de calma tensa pasado por agua en el apartahotel Sol i Mar de Cala Bona. La propiedad ha peritado este viernes a mediodía los daños que han provocado los okupas desde que tomaron las instalaciones el domingo pasado.

Miquel Deyà, el administrador del complejo, ha confesado a este diario que se siente agobiado y desesperado «me estoy volviendo paranoico, tengo la sensación de que todo el tiempo nos están controlando. Ya no sé que tengo que hacer», ha expresado suspirando mientras se ponía las manos en la cabeza.

Los trabajadores del apartahotel y la perita dentro del recinto. Foto: Isaac Hernández.

En cuanto al informe del perito está pendiente de que se haga una ampliación de la denuncia, en la que se detalle todo lo que han robado -gran parte se trata de la ropa de cama y toallas de los apartamentos, las llaves y equipos informáticos- y destrozado estos moradores ilegales, que llevan atemorizando la zona. Asimismo, los técnicos que han acudido a reparar los daños, han restablecido el servicio de internet.

Coche sospechoso

Tras un diluvio, la presencia de un coche estacionado con un cepo y con enseres en su interior (sábanas, calefactores, utensilios de cocina, cojines, nevera portátil, etc) han levantado las sospechas de los residentes de la calle y de Miquel, que ha señalado que todo esto le huele mal. «Son demasiadas casualidades, es todo muy extraño porque había otro individuo en el coche de atrás grabando». Se prevé que en las próximas horas una grúa municipal proceda a la retirada del turismo.

El vehículo, lleno de cojines y edredones. Foto: Isaac Hernández.

No obstante, uno de los conductores del coche, se ha personado y ha asegurado que no tiene nada que ver con la okupación, que se trata de un simple malentendido. «Me estoy mudando a casa de mi suegra que vive en un tercer piso de esta misma calle. La policía ha inmovilizado el coche de ella porque no tiene el seguro en regla. No tengo nada que ver con lo sucedido», ha explicado.