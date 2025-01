Arranca el juicio contra una banda que entraba droga a la Isla y la distribuía en Miami

La Audiencia Provincial de Palma ha acogido este lunes la primera sesión del juicio -que durará hasta este viernes- contra una banda dedicada al narcotráfico. El grupo criminal, de doce integrantes, introducía grandes cantidades de cocaína, ketamina, cannabis sativa y MDMA en Mallorca e Ibiza, para posteriormente trasladarla hasta la ciudad de Miami. El fiscal ha señalado que estos envíos se efectuaron entre el mes de septiembre de 2019 y agosto de 2020, cuando los acusados realizaron varios viajes entre España y Estados Unidos.

Ahora la Fiscalía pide para ellos penas que suman los 95 años de prisión y multas de hasta 13,7 millones de euros. En este arranque del juicio, iniciado por la Sección Segunda, tres de los procesados han reconocido haber colaborado en los hechos, mientras que el resto ha negado su implicación.

El primero en declarar ha sido un argentino que vivía en la capital catalana y señalado como «la mano derecha» del dirigente de la banda (un DJ), que ha negado saber el motivo del por qué el resto de acusados viajaron hasta Florida. «Si lo hubiera sabido, no me hubiera juntado con él. Yo solamente quería comprar ropa de una marca de allí para traerla a Barcelona y abrir una tienda a mi mujer», Asimismo, ha explicado que «como vivíamos cerca, siempre me pedía favores», aseguró al fiscal.

Uno de los que han negado su implicación en el caso ha sido un conductor que se encargaba de hacer los traslados de estas personas hasta el aeropuerto. «En ningún momento conocía lo que había en las maletas», ha manifestado.

Del mismo modo otro de los investigados en la causa han asegurado que no conocían a otro de los involucrados que fue sorprendido con 184 plantones de cannabis. Otro de los que están siendo juzgados, se encargaba de almacenar y distribuir la droga en Ibiza y ha negado conocer la actividad y haber colaborado con la venta de estos estupefacientes.