Querían viajar gratis y no dudaron en amenazar y agredir al taxista para conseguir su objetivo. Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos mujeres, de nacionalidad española de 21 y 23 años, acusadas de un presunto delito de robo con violencia. Los hechos tuvieron lugar el pasado día 1 de enero, en torno a la una de la madrugada, en la calle Manacor de Palma. En ese momento, la víctima solicitó presencia policial ya que, instantes antes, tres mujeres le habían intentado sustraer su teléfono móvil y dinero utilizando para ello la fuerza.

El profesional de la conducción se encontraba realizando el trayecto en coche requerido por las tres clientas y no tardó mucho en percibir que esas chicas iban a generar conflicto. En un momento dado les preguntó si tenían dinero para pagar la carrera, a lo que ellas respondieron que no. Es decir, reconociendo desde un primer instante que no le iban a pagar. Acto seguido, el taxista las invitó a que se bajaran del vehículo, poniéndose las mujeres muy nerviosas y gritando: «te mereces una paliza».

Nada más comunicarles que debían abandonar el taxi se inició una discusión en la que una de las chicas indicó gritando a las otras que le quitaran el móvil y el dinero, mientras una de ellas le propinó varios golpes. Todo esto, con el coche en marcha. Es más, llegaron a cogerle el móvil que, afortunadamente, pudo recuperar en cuanto pudo parar el coche. Ellas, aprovecharon para abrir las dos puertas traseras y salir huyendo a la carrera.

Los agentes dieron diversas batidas por la zona, localizando a dos de las tres chicas, reconociendo una de ellas que el bolso que se habían dejado dentro del coche era suyo y que el móvil que también se localizó en el interior del habitáculo era de la tercera mujer, que en ese momento no se encontraba en el lugar. La torpeza de las jóvenes de olvidarse sus pertenencias en el lugar donde has cometido un delito, la testifical de la víctima y las lesiones que presentaba resultaron determinantes para proceder a su detención.