Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado a dos años de prisión a un pirómano, de nacionalidad búlgara, que causó daños a varios contenedores en cuatro incendios provocados en menos de una hora en zonas distintas de la capital balear en noviembre de 2023. El varón también fue sentenciado al pago de una multa de 540 euros por resistirse a los agentes de la Policía Nacional cuando fueron a arrestarlo.

El acusado no entrará en la cárcel siempre y cuando no vuelva a delinquir en los dos próximos años y abone antes de doce meses la responsabilidad civil de 896 euros en favor de Emaya, que se personó como acusación particular a través del abogado Llorenç Salvà, por los daños causados en los depósitos de basura.

El varón, de 38 años, admitió ante la jueza que poco antes de las 22.50 horas del 25 de noviembre de 2023, en la calle Bisbe Bernat Nadal de Palma, prendió fuego a varios trapos ubicados juntos a los contenedores de basura. No causó desperfectos por la rápida actuación de los bomberos. Diez minutos después repitió la escena en la calle San Vicente de Paul. Y más tarde regresó al punto de partida, a Bisbe Bernat Nadal, donde causó los mayores desperfectos, al arder uno de los depósitos que allí había.

A las 23.20 horas acudió a General Riera, a la altura del 109, donde de nuevo quemó basura que había en los alrededores de los contenedores, sin llegar a causar daños materiales. La Policía Nacional lo arrestó poco después y le encontró entre sus pertenencias un mechero. Tras ser identificado se mostró desafiante con los agentes y golpeó el vehículo patrulla, al que provocó una fractura en el techo. Por eso deberá abonar 139 euros.

Tras el reconocimiento de hechos, después de la conformidad alcanzada entres las partes, la jueza dictó sentencia en el mismo acto de la vista.