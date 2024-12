George Virgiliu Teianu, el asesino confeso de Chari ha pasado a primera hora de este viernes a disposición judicial tras negarse a declarar en sede policial. El detenido, ha llegado en un coche custodiado por agentes de la Policía Nacional, pasadas las diez y media de la mañana a los juzgados de Vía Alemanya, donde ha sido recibido por medios de comunicación locales y nacionales, antes de comparecer ante la magistrada de Violencia número 3 de Palma.

«He sido yo. La he matado», fueron las palabras de el autor del último crimen machista en Mallorca espetó a los policías que lo detuvieron cuando abandonó a pie el Camí de Can Pastilla, donde hacía apenas unos minutos había asestado más de diez cuchilladas a su pareja mientras conducía en presencia de su hija menor de dos años. El acusado, que tenía una orden de alejamiento de Chari y cuya pulsera no se activó al no portar la víctima el aparato receptor que debía hacer saltar las alarmas, abandonó el vehículo accidentado para emprender una corta huida a pie hasta que fue interceptado.

El homicida, que cuenta con un largo historial de antecedentes y había salido de prisión hacía unos meses tras estar encarcelado de forma preventiva por una brutal paliza a un portero de Platja de Palma, optó por guardar silencio en sede policial este jueves y 24 horas después está ante el juez. Fuentes próximas al caso a las que ha tenido acceso Última Hora confirman que son varios los abogados y despachos particulares que han rechazado defender al acusado esgrimiendo diferentes motivos.

Cabe destacar que George Virgiliu Teianu, que habría quedado con Chari para presuntamente despedirse antes de viajar a Tenerife para reunirse con sus hermanos, es un viejo conocido tanto de la Policía como de la Justicia. No en vano la Delegación del Gobierno le había impuesto la expulsión del país, con prohibición de entrada en territorio español por espacio de cinco años, «al entender que las diversas condenas impuestas permiten apreciar que concurren motivos imperiosos de seguridad pública ante la intensidad y reiteración» haciendo referencia a su peligrosidad y violencia.

Sin embargo, el día 10 de mayo de 2024, la defensa de Teianu presentó un recurso en el que defendía que «el hecho de la ejecución de la expulsión supondrá la ruptura con su familia en España, y una gran merma en sus derechos, pues le impedirá circular libremente por diversos países y poder labrarse un futuro en los mismos. También ostenta arraigo en nuestro país, al residir desde 2008, y convivir con su pareja y las dos hijas de ambos, nacidas en España, desarrollando una actividad por cuenta propia». Pedía que se paralizara de forma cautelar.

El TSJIB corrigió el criterio previo de un juzgado de lo Contencioso. En un auto, valoraba que ejecutar la expulsión de forma inmediata dejaría sin efecto lo que decidiera la sentencia posterior sobre el fondo: si las condenas de Teianu entonces, dos penas de un año, hacían perder el derecho de residencia y anulaban su arraigo. También estaba pendiente de tres juicios, por lo que la expulsión tendría que haber sido autorizada por la Audiencia ante esa circunstancia.