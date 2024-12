«Cuando los sanitarios la pusieron en suelo, vieron las puñaladas», comenta Andrés, un vecino de una calle próxima al número 33 del Camí de Can Pastilla, donde un hombre, identificado como Virgilu Teianu, mató a puñaladas a su pareja, de la cual tenía una orden de alejamiento, que incumplió al ir en el mismo coche que la víctima. Todo ello pasó delante de su hija, de apenas tres años de edad.

El residente de la barriada ha explicado que todo parecía un simple accidente de tráfico casual, pero que luego luego hubo un giro dramático de los acontecimientos. «Oí un golpe y me asomé al balcón. Ahí un vecino salió también y me dijo que había habido un accidente y que había un hombre caminando», explica Andrés, que en ese momento no era consciente de que se había producido un crimen a escasos metros de su vivienda.

Asimismo, ha contado que los sanitarios no pudieron hacer nada por salvar a la víctima, identificada como María Rosario Díaz y de 32 años. «Cuando vino el SAMU ya estaba muerta. Cuando la pusieron en suelo, vieron las puñaladas y empezó a llegar de cada vez más policías», recuerda el hombre.

Del mismo modo, el vecino ha detallado que el vehículo donde viajaba la pareja con la hija impactó también contra una pared de piedra. «El coche chocó contra el muro y cuando se asomó el primer testigo, vio que ella estaba con la cabeza hacía abajo en el salpicadero. La chica ya estaba muerta», asegura Andrés.

Huida

A pesar de reconocer los hechos a los agentes que le detuvieron, el autor del crimen abandonó el lugar del suceso. «El hombre bajo del coche y se fue andando», reitera el hombre, que también ha explicado como ha sentado la noticia a esta barriada. «Nos ha sorprendido porque pensábamos que era un accidente de tráfico y luego vimos el panorama», concluye.

Dolores, otra vecina de la zona ha dado su opinión ante estos episodios de violencia machista. «La situación está muy mal, día sí y día no tenemos algo. Esto no se puede permitir, entran por una puerta y salen por otra», ha lamentado la mujer.