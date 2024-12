El vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ha afirmado que con «un plan de alerta ordinario» hay algunas vidas que se podrían haber salvado, «con toda seguridad», en la dana del 29 octubre, en la que murieron 222 personas.

Así lo ha señalado este lunes, durante su primera rueda de prensa tras tomar posesión del cargo la semana pasada, donde preguntado sobre si funcionaron los planes de alerta ha respondido que «no, por muchos motivos». «Una cosa es la afectación, que esa es imposible de prever, imposible, y otra son las pérdidas de vidas, que esas en un plan de alerta ordinario lógicamente se podían haber salvado, no todas», pero hay otras que se habrían podido salvar «con toda seguridad», ha señalado.

Gan ha explicado que un plan prevención significa que todo lo relacionado con infraestructuras de prevención se actualiza periódicamente, se aplica innovación y se prueba, porque «lo que no se prueba no funciona». Además, ha añadido que toda la estructura de prevención se basa en procedimientos, personas, sistemas de comunicaciones, de información automática, «pero sobre todo, sobre todo, en un sistema de toma de decisiones que sea transparente, claro, que no haya nunca una duda respecto a qué hacer».

Por otra parte, preguntado sobre las críticas del president de la Generalitat, Carlos Mazón, a las ayudas del Gobierno de España por la dana, Gan ha enfatizado que no tiene una «filiación política y desde luego ninguna tendencia partidista».

«Mi único trabajo aquí es conseguir la unidad de esfuerzo entre todas las Administraciones, no tengo ninguna crítica que hacer hasta que no afecta directamente a lo que tengo que hacer», ha destacado, antes de añadir que nunca critica lo que no conoce de primera mano y de concluir: «Si quiero trabajar con alguien, mejor empezar con buen pie». Preguntado por quienes hacen negacionismo del cambio climático, el vicepresidente ha afirmado que entiende que sí que existe el cambio climático y que estadísticamente hay más fenómenos que son catastróficos y que la temperatura del mar se eleva.