El conductor que atropelló al turista alemán en la autopista de Llucmajor: "No me dio tiempo a nada"

La presidenta del tribunal le comenta antes de reanudar el juicio con jurado este lunes que saben que su declaración va a ser difícil. Es el conductor que la noche del 8 de octubre de 2022 atropelló a un turista alemán de 20 años que fue arrojado desde una furgoneta por dos hombres que están siendo juzgados en la Audiencia de Palma por asesinato. La Fiscalía reclama una condena de 25 años de cárcel para cada uno de los dos acusados.

El testigo ha explicado que circulaba en un Renault Clio «tranquilo» por la autopista de Llucmajor en dirección a Can Pastilla. «Vi dos coches delante de mí que se abrieron y yo di un golpe a una cosa que no sé ni qué era, parecía una caja de cartón. Yo iba a 90 o 100 kilómetros por hora. Mi coche saltó bastante, como si cogiera un badén. Yo no me acerqué, pero con las luces de los coches que iban pasando se veía un cuerpo en el suelo«. El hombre ha comentado que la iluminación en la Ma-19 «era pésima» y que no le dio tiempo a esquivar al joven Tim Vogt. «No me dio tiempo a nada, ni a apretar el freno. No vi nada, fueron décimas de segundos», ha relatado.

El taxista que circulaba detrás del vehículo que arrolló al turista ha manifestado que se dirigía a hacer un servicio a la Playa de Palma desde el aeropuerto. «Entre la salida 11 y la 10 vi coches que hacían cosas raras, como si esquivaran algo, y cuando me percaté levanté el pie del acelerador y vi algo en mitad de la calzada, pero no me di cuenta hasta que bajé del coche y me acerqué», ha explicado.

El conductor del taxi se dio cuenta de que había un cuerpo tendido en mitad de la calzada y paró los coches para evitar que lo volvieran a atropellar. «Estaba en estado de shcok, me tembló todo el cuerpo. Hacía más de 16 años que llevaba el taxi y nunca había visto una cosa parecida».