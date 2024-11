Una nueva manifestación con miles de asistentes convocada por organizaciones sociales, cívicas y sindicatos de la izquierda de la Comunitat Valenciana para denunciar la gestión de la dana y exigir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha empezado este sábado a las 18:15 horas en la plaza del Ayuntamiento de València. Tras la masiva manifestación que congregó hace ahora tres semanas a 130.000 personas por las calles de la ciudad para solicitar el cese del Consell y también de Mazón, esta concentración insiste en el mismo objetivo y se produce un día después de que se haya cumplido un mes de las inundaciones de la dana, que han causado 222 fallecidos y cuatro desaparecidos.

Con inicio en la plaza del Ayuntamiento y organizada por las mismas entidades que la del pasado 9 de noviembre, esta movilización continuará por la calle Barcas, Poeta Querol, La Paz, pasará por la plaza de la Reina y terminará en la plaza de la Virgen, y no en el Palau de la Generalitat para evitar las pintadas que sufrió el edificio gótico del siglo XV.

Minutos antes de la salida de la marcha, una de las coportavoces de las entidades convocantes, Anna Oliver, ha lamentado que, después de la «multitudinaria» manifestación del 9 de noviembre, el president de la Generalitat hizo una comparecencia «vergonzosa» en Les Corts, donde «no pidió disculpas ni dio ninguna explicación razonable» de lo sucedido y «solo vendió humo». Un mes después, los pueblos y ciudades «continúan destruidos», y el Gobierno valenciano está «incapacitado moral y éticamente» para hacer la reconstrucción, según Oliver, que ha añadido: «Son el gobierno de la destrucción, militarizado, que solo está dando dinero a las empresas castigadas y vinculadas a casos de corrupción».

Otra de las portavoces, Beatriu Cardona, ha asegurado que la manifestación se hace en honor de las 222 víctimas mortales y cuatro personas desaparecidas y de las miles de personas que han perdido su puesto de trabajo y sus casas, y no pararán «hasta que tengamos verdad, justicia y reparación». También han lamentado que muchas personas todavía no pueden cocinar un plato caliente en sus casas y casi 20.000 alumnos no han vuelto a la normalidad de los centros.

En un edificio se ha descolgado una pancarta en la que se puede leer: «Ni Sánchez ni Mazón, que caigan todos», debajo de las caras de estos políticos con una banda roja sobre sus ojos. En la plaza de la Virgen, los convocantes leerán un manifiesto en el que exigirán el cese del Consell, incluido el president de la Generalitat, Carlos Mazón, quien este viernes incidió en que deben ser «extraordinariamente comprensivos» con las protestas: «Lo mínimo que podemos hacer es entender cualquier manifestación, por dura que nos pueda parecer», dijo.

La plataforma de organizaciones convocantes está formada, entre otros, por Acció Cultural del País Valencià, Acció Ecologista-Agró, el sindicato de estudiantes Bloc d'Estudiants Agermanats (BEA), CGT, CNT, Comissió Ciutat-Port, CC OO-PV, Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa, Lambda, PAH València o Per l'Horta o el sindicato SPTV. La manifestación está encabezada por damnificados de diversos municipios, docentes y un representante del Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud, entre otros.

Esta concentración se produce un día después de que una treintena de municipios valencianos afectados por la dana salieran a las calles en la tarde en que se cumplía un mes de la tragedia para exigir también la dimisión de Mazón, por su «nefasta gestión» durante la emergencia. En esas movilizaciones, los asistentes hicieron sonar en sus teléfonos móviles la misma alarma de la ES-Alert de Protección Civil que el 29 de octubre retumbó a las 20.11 horas a la población para que evitara cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia.