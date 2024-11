El testigo del crimen de la autopista de Llucmajor: "Vi unos brazos y a un chico caer completamente inerte"

El testigo del crimen del turista alemán en la autopista de Llucmajor ha explicado este viernes ante el jurado popular en la Audiencia de Palma que iba en el asiento de copiloto de un Fiat 500 cuando vio una furgoneta Citroën Berlingo que circulaba «de forma muy lenta» y «estaba haciendo cosas raras». «Mi compañera comenzó la maniobra de adelantamiento y vi unos brazos y a un chico caer completamente inerte con los brazos en equis», ha declarado el hombre.

«Nosotros esperamos a ver si la furgoneta paraba, pero no hizo absolutamente nada. Yo llamé al 112 y dije que lo habían tirado a la carretera. Me pareció tan fuerte... la sensación que yo tuve es que el chico ya estaba muerto. No vi ni un mínimo gesto, no intentó protegerse de la caída y, además cayó de lado, la imagen fue muy impactante, se me quedó grabado». El conductor, según el testigo, no movió la cabeza en ningún momento. «No sé decirle con exactitud si los brazos acompañaban o empujaban», ha matizado.

La sala ha reproducido la llamada del testigo al Servicio de Emergencias 112 de les Illes Balears:

-Hola, mira, estamos en la autopista al lado del aeropuerto, en dirección Palma, y nos hemos encontrado a un hombre que no sabemos si está muerto. No sabemos si lo han tirado de un coche, no sabemos nada. Por favor, urgente. No hemos podido parar. El hombre está tirado en medio de la autopista.

El hombre ha añadido ante el jurado popular que el joven no podría haber abierto la puerta: «No me atrevería a aseverar que lo tiraron, pero por la forma en que cayó para mí es imposible. Cayó como un saco de patatas. Me pareció tan surrealista la situación que me costaba creer que había sido empujado».

La conductora del Fiat 500, que también ha declarado como testigo, ha recordado que había cenado con su pareja en el restaurante Can Torrat y que después cogieron la autopista Ma-19. «A lo lejos, vi una furgoneta que estaba haciendo cosas muy extrañas dando frenazos y decidí pasar por el carril izquierdo porque me resultó peligroso. A la derecha vi la furgoneta en el arcén y al chico tumbado. Mi pareja me iba gritando: '¡Cuidado, cuidado! Era una situación tensa. Recuerdo que mi pareja me decía: '¡Para, para, lo han tirado!'».

La mujer ha comentado que al día siguiente empezaron a ver noticias en prensa del accidente. «Aquello era imposible, llamamos a la Guardia Civil y nos dijeron que fuéramos a la Comandancia para hacer una declaración de lo que habíamos visto».

Los hechos ocurrieron sobre las 22.30 horas del 8 de octubre de 2022, según la Fiscalía. Los dos acusados introdujeron a la fuerza en su furgoneta en las inmediaciones de la Playa de Palma aprovechando su estado de embriaguez. A continuación se dirigieron a la autopista de Llucmajor y, una vez allí, arrojaron a la víctima, que murió atropellada por un coche. Tim V., de nacionalidad alemana, tenía 20 años.

El Ministerio Público y la acusación particular reclaman 25 años de cárcel por asesinato para cada uno de los dos procesados. Sus defensas solicitan la absolución tras alegar que la víctima se tiró de la furgoneta en marcha.