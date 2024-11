Detienen a un hombre que circulaba con una moto robada en Playa de Palma

Agentes de la Policía Local de Palma arrestaron el sábado pasado a un hombre, español y de 40 años, después de ser sorprendido circulando en moto sin casco por las calles de Playa de Palma. Los agentes descubrieron más tarde que la motocicleta había sido robada.

Los hechos sucedieron por la noche, cuando los policías dieron el alto al conductor por circular sin este elemento de protección. Al ser interceptado por los agentes, éstos observaron como la moto tenía un puente hecho y que no tenía el número de bastidor a la vista. No obstante, comprobaron también que la matricula no correspondía con la de la del vehículo.

Al no poder justificarse, el sospechoso proporcionó los datos de un amigo suyo, de nacionalidad búlgara y 36 años, que reconoció haber dado la matrícula a su amigo. Asimismo, los funcionarios averiguaron que la placa figuraba a nombre de otra persona, por lo que contactaron telefónicamente con ella. Resultó ser otro hombre, también de nacionalidad búlgara y de 43 años, que admitió haber prestado la matrícula a su amigo para que la utilizara en otro vehículo.

Fue por todo ello, que los agentes procedieron a la detención del conductor por un delito de hurto de uso de vehículo a motor y otro de falsificación de un documento público. Posteriormente, el arrestado pasó a disposición judicial, quedando en libertad con cargos.