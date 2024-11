Los procuradores de tribunales de Baleares repartirán más de 5.000 euros entre los valencianos afectados por las inundaciones

Cada vez son más los mallorquines que se solidarizan con el pueblo valenciano tras las trágicas inundaciones que dejaron miles de afectados. Los procuradores de tribunales de Baleares se han sumado a la causa con más de 5.000 euros, que serán entregados directamente a los vecinos de varias de las localidades afectadas.

Matilde Segura, presidenta de los procuradores, ha explicado cómo surgió esta iniciativa, que consiguió alcanzar esta suma en apenas 24 horas. «Cada semana jugamos la primitiva y ya teníamos acumulado un bote de 2.500 euros. No sabíamos qué hacer con el dinero, entonces recordé que mi marido se va este próximo fin de semana a correr un maratón a Valencia, así que propuse a mis compañeros donar el dinero a los afectados, a través de cosas que necesiten -cómo lavadoras, neveras, hornos, sofás, etc- y no tengan. Me dijeron que sí, por lo que este viernes iré junto a mis hijos y mi marido hasta varios municipios para hacer las entregas», explica Segura, que consiguió reunir el resto de dinero a través de una cuenta bancaria que abrió para recibir las donaciones de sus contactos que quisieron colaborar.

Concretamente Matilde y su familia irán hasta las localidades de Albal y Catarroja, «que todavía no han recibido ningún tipo de ayuda, solo la de los propios vecinos». Ahí cuentan con la ayuda de otra procuradora, que trabaja en una compañía de seguros y observó que la mayoría de personas que pedían ayuda, no podían recibirla, ya que no tenían contratada una póliza. «Ella vive en Albal y se ha ocupado de ir preguntando a la gente lo que más necesita. De momento ya tenemos un matrimonio de ancianos que necesita un sofá nuevo y un joven que tiene una horchatería y necesita maquinaria nueva», subraya la presidenta.

Finalmente, Segura ha querido agradecer especialmente a Conchi Villamil, una compañera que no ha dudado ni un segundo en apoyar al máximo la iniciativa. «Ella ha sido la que lo ha movido todo para hacerlo público, haciendo que más gente se sume a la causa aportando su granito de arena. Estoy muy agradecida con todos», concluye Matilde.

Donativos

Todo aquel que quiera aportar dinero, puede hacerlo a través de Bizum al 606676171 o mediante transferencia bancaria al siguiente número de cuenta: ES 9400302034020389317273