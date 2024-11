El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder Vox, Santiago Abascal, de ser un «traidor a la patria». Ha sido durante su turno de réplica en la comparecencia para informar en el Congreso de la actuación del Ejecutivo ante la dana, en medio de un cruce de reproches entre ambos líderes políticos. «Ni siquiera respeta a los militares. En serio, señor Abascal, ¿y usted se llama patriota?», ha preguntado el presidente, quien, a renglón seguido, ha remachado: «usted de patriota no tiene nada, patriota es arrimar el hombro cuando sus ciudadanos sufren».

Sánchez ha tachado también a Abascal de «irresponsable» y ha mostrado su desprecio a quienes quieren utilizar la indignación de los ciudadanos para conseguir votos. A su juicio, aunque Vox no está ya en el Gobierno valenciano, no puede desvincularse de la catástrofe como si no tuviera nada que ver porque cree que el partido de Abascal está en la «génesis» de ese desastre por su negación del cambio climático. Así, ha considerado que el rechazo a la ciencia, el desprecio a las políticas públicas y la voluntad de recortar el Estado de bienestar por parte de Vox está «en el ADN» del Gobierno valenciano.

Por otra parte Sánchez ha echado en cara al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que cargue la responsabilidad de las consecuencias de la DANA al Gobierno Central y los organismos que dependen del mismo e incluso ha llegado a decir que da más credibilidad al presunto conseguidor de la 'trama Koldo', Víctor de Aldama, que a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Además ha achacado la responsabilidad de la catástrofe a las medidas llevadas a cabo por el gobierno autonómico de PP y Vox al reprocharle que eliminara la unidad de emergencias de la Comunidad Valenciana y que pusieran a «expertos taurinos» al frente de responsabilidades como la seguridad y la emergencia civil. Sánchez ha replicado así a Feijóo, que previamente le había acusado de comparecer «tarde» y además hacerlo para «cubrirse de toda la peste de corrupción y de mentiras que le rodea», según lanzó desde la tribuna el líder de la oposición.

«Esta es la oposición que sufren los españoles, que da más credibilidad a un delincuente confeso que a la AEMET», ha lanzado Sánchez durante su turno de réplica en la comparecencia que lleva a cabo en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre las actuaciones del Gobierno por la DANA.

Además ha reprochado a Feijóo que no haya criticado el desempeño del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón (PP), y ha cargado la responsabilidad al gobierno autonómico de PP y Vox que «eliminaron la Unidad de Emergencias de la Generalitat Valenciana y lo hicieron, además, pavoneándose diciendo que era un chiringuito». «Han puesto a expertos taurinos y también expertos en encierros al frente de responsabilidades tan importantes como la seguridad y la emergencia civil. Ciencia, preparación y experiencia es lo que se necesita», ha reclamado.