Miquel Roldán, el profesor condenado a un año de prisión y a pagar seis mil euros de multa por acosar a un menor a lo largo de 2021, se ha pronunciado ante el mensaje de preocupación de los padres del colegio dónde ejerce el condenado, al saber que seguirá dando clases a sus hijos. Ante este revuelo, Ultima Hora ha contactado con el docente para conocer su opinión tras la gran polémica que ha generado su caso en la Isla, y si está conforme con la sentencia que se le dictó recientemente.

- ¿Cómo ha acogido la condena de un año de cárcel por acoso?

Tengo que reconocer que no esperaba pena de prisión, como mucho de multa en el peor de los casos. Tampoco esperaba que la jueza no le diese ningún tipo de validez a mi palabra y considerase probados mensajes que nunca existieron, simplemente porque la parte denunciante dijo que eso había ocurrido, sin necesidad de aportar ningún mensaje como prueba. Me pregunto cómo podría demostrar yo la no existencia de un intercambio de mensajes que nunca se produjo, pero ahora ya de poco sirve lo que pueda decir, la sentencia es la que es.

- ¿Sigue manteniendo su versión del juicio celebrado en el mes de abril de 2024?

Por supuesto. No tuve ningún problema en reconocer la parte de la historia que sí era cierta, en ningún momento me escondí. También dije que, si debía asumir algún tipo de responsabilidad penal por la parte que realmente ocurrió, la asumiría con total convicción. Pero lamentablemente no ha sido así.

- ¿Qué mensaje daría a los padres que están preocupados por su regreso a las clases, después de ser condenado por acosar a un alumno?

Quiero aclarar que en ningún momento he sido juzgado por acosar a un alumno. Se me ha juzgado por acosar a una persona con la que coincidí durante un mes y medio en un colegio, cuatro años antes de entablar una amistad con él en el contexto del pádel. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entiendo que referirse a él como exalumno sea 'tentador' a nivel mediático, y en ese sentido también me gustaría pediros un poco de responsabilidad a los medios, pues este tipo de situaciones también son consecuencia de poner el foco en un hecho puramente anecdótico, generando la falsa sensación de que se me estaba juzgando por algo relacionado con mi profesión.

Aclarado esto y respondiendo a la pregunta, entiendo perfectamente la preocupación de los padres. Si yo no me conociera de nada y lo único que supiera de mí es lo que he leído en los medios y en redes sociales, supongo que también lo estaría. Pero si me conocieran sabrían que soy un tipo bastante tranquilo y sencillo, además de un apasionado de su trabajo que nunca ha tenido ningún tipo de problema en los distintos centros educativos por los que ha pasado a lo largo de su vida.

Curiosamente, hace cuatro años ya estuve en este colegio durante un curso completo, por lo que muchos de mis alumnos actuales ya lo fueron entonces. Y no pasó nada. De hecho, al volver ahora todos ellos me han recordado con cariño y me han recibido con los brazos abiertos. Yo sigo siendo la misma persona que era entonces, lo único que ha cambiado son los prejuicios que existen ahora en torno a mi labor como docente.

En ese sentido, los padres y madres también deben actuar con responsabilidad. Si convences a tu hijo de que su profe es un ogro, lo más probable es que le vea como a un ogro, se sienta incómodo, no sepa cómo reaccionar al verle e incluso le tenga miedo.

Ayer un alumno me preguntó si había estado en la cárcel. Hoy dos alumnos se han quedado un buen rato mirándome, hasta que uno de ellos le ha dicho al otro: «no hace nada, es una persona normal», con una expresión mezcla de sorpresa y decepción. Al final, a quien más perjudica todo este ruido es a ellos, que no saben muy bien a qué atenerse. Si actuamos todos con responsabilidad y respeto, no tengo ninguna duda de que estos alumnos también guardarán un buen recuerdo de mí cuando termine esta sustitución, como ha sucedido siempre.

- ¿Tiene pensado abandonar su puesto de trabajo?

No, estoy ocupando una plaza como interino, y cómo tal, tengo la obligación de permanecer en ella hasta que se reincorpore la maestra titular. No puedo abandonar mi puesto cuando yo quiera, esto no funciona así.