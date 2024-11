Condenado un conductor del tren turístico de Playa de Palma por quedarse con la recaudación

Un juzgado de lo Penal de la capital balear ha condenado al conductor del tren turístico de la Playa de Palma a un año y 9 meses de prisión por apropiarse de la recaudación de tres días en octubre del año pasado. En total hizo suyos 2.090 euros. El procesado, que se declaró culpable, aceptó la pena impuesta, a la que se llegó tras un acuerdo de conformidad entre las partes antes de iniciarse la vista.

Su abogado, Alejandro Serra, solicitó la suspensión de la pena privativa de libertad y no se opusieron ni la acusación particular ni la Fiscalía ni la magistrada. Para evitar la cárcel no podrá volver a delinquir en los próximos dos años y deberá abonar a la empresa los 2.090 euros de responsabilidad civil antes de dicho plazo.

Los hechos tuvieron lugar en octubre del año pasado. El varón, español de 46 años, que trabajaba como conductor del tren turístico y también vendía billetes tenía, entre otras funciones, las de comunicar a la empresa el importe exacto de lo recaudado cada día y depositarlo al finalizar la jornada en una caja de seguridad. A pesar de ello, los días 5, 11 y 12 no lo hizo y se quedó con 2.090 euros.

La empresa, al detectar lo ocurrido, denunció. El empleado quedó como imputado por un delito de apropiación indebida. Este jueves, y tras reconocer los hechos, aceptó el año y nueve meses de prisión y devolver dicha cantidad a la entidad perjudicada. La magistrada, dado el acuerdo alcanzado, dictó sentencia en el mismo acto de la vista.