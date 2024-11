La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha desdeñado la remodelación del Ejecutivo valenciano dado que el presidente autonómico, Carlos Mazón, tenía que haber dimitido y ha lanzado, además, que tendrá que enfrentarse a responsabilidades penales por su «terrible actuación» en la gestión de la DANA.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, ha denunciado que es «absolutamente insoportable» que no de explicaciones sobre dónde estaba el presidente de la Generalitat durante las horas clave del temporal, que hubieran permitido salvar vidas. «Yo creo que no tiene salvación posible», ha proclamado para advertir, no obstante, de que sería un «error» acometer una «salida bipartidista para la catástrofe» consistente en que el PSOE apoyará los presupuestos autonómicos del PP «a cambio de nada» y que el PP apote en el Congreso ayudas «muy insuficientes» del Gobierno para los afectados.

También ha criticado que el PP ha cometido errores por «acción» a la hora de abordar el tempora, pero el PSOE también ha incurrido en ellos por «misión». Respecto a la confirmación de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, será comisaria europea, Belarra ha indicado que el tiempo les ha dado la razón al confirmarse una «gran coalición» en Europa, con el PSOE aceptando la presencia de la extrema derecha en la Comisión Europea como alertaron en la campaña de las últimas elecciones europeas.

En cuanto a la detención de una persona acusada de amenazarla de muerte, la líder de Podemos ha llamado a hacer una reflexión «muy seria» sobre la proliferación del discurso de odio que se extiende en redes sociales y en tribunas de medios de comunicación. «Eso es lo que luego alienta a personas anónimas como esta a que amenacen, incluso de muerte como es este caso, a personas que representamos ideas diferentes a las que ellos tienen. Yo creo que una democracia se debilita cuando no hay un freno contundente desde la política pero también desde los medios de comunicación a ese discurso de odio», ha zanjado.