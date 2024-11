Condenado un animador de un hotel de Capdepera por abusar de un amigo en una habitación

Un juzgado de lo Penal de Palma ha condenado a un año de prisión al animador de un hotel de Capdepera por abusar sexualmente de un amigo en el interior de una habitación del establecimiento en octubre del 2000. El acusado, moldavo de 56 años, ha consignado antes de la vista 3.000 euros en favor de la víctima. Este hecho le sirvió como atenuante.

Su defensa, ejercida por el abogado Julio Romero, solicitó la suspensión de la pena privativa de libertad, y tanto la Fiscalía como la acusación particular así como la jueza no se opusieron. El procesado no podrá volver a delinquir en tres años.

Los hechos se remontan a la madrugada del 8 de octubre del 2000. El enjuiciado había entablado amistad con el perjudicado, tras conocerse por motivos laborales, y le invitó a pasar unos días al hotel donde trabajaba. Aquella noche, en la habitación 115, mientras la víctima se encontraba durmiendo, después de consumir varias bebidas alcohólicas, el acusado le bajó el pantalón y comenzó a tocarle los genitales.

El varón despertó cuando notó la cara del procesado en su miembro. Al reponerse le recriminó lo que acababa de hacer, ya que él no había consentido nada. Tras poner en conocimiento de la Guardia Civil lo sucedido, el empleado del hotel fue arrestado por un delito de abuso sexual. Además de la pena de prisión, que quedó suspendida, y la indemnización de 3.000 euros, el sentenciado no podrá ni comunicarse ni aproximarse a la víctima a menos de 500 metros durante los próximos cinco años.