El teniente general del Ejército de Tierra Francisco José Gan Pampols asumirá la Vicepresidencia del Gobierno valenciano para la Recuperación Económica y Social tras la DANA del pasado 29 de octubre, según ha anunciado la Generalitat en un comunicado. Esta vicepresidencia, anunciada por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en su comparecencia en Les Corts el pasado viernes, se crea para centralizar todas las acciones del Consell encaminadas a la recuperación y normalización económica y social de la provincia de Valencia y en especial en los municipios afectados por la riada.

El nuevo vicepresidente tendrá entre sus funciones el diseño de un plan de recuperación y la coordinación de las labores de reconstrucción de las zonas afectadas, así como el desarrollo de un plan de protección para afrontar posibles catástrofes naturales que supongan riesgos para la población. Tras el anuncio, ha asegurado que esta es la tarea más importante que le han ofrecido en su vida, ha pedido consenso político y ha señalado que, como los recursos no son infinitos, habrá que programar un plan y establecer prioridades.

Gan Pampols, actualmente en situación de retiro, asumirá la Vicepresidencia del Gobierno valenciano para la Recuperación Económica y Social tras la DANA del pasado 29 de octubre, según ha anunciado la Generalitat en un comunicado este martes. En una entrevista en À Punt Radio tras conocerse su designación, el teniente general ha manifestado que los ciudadanos tiene que verlo como lo que es, «un soldado que está retirado pero que nunca dejará de ser soldado y que se pone a disposición porque lo que quiere es ayudar como uno más».

Ha asegurado que conoce de primera mano el tejido de la Comunitat Valenciana (ha sido jefe del Cuartel de Alta Disponibilidad Terrestre en Valencia) y ha apuntado que del ámbito político espera «generosidad y comprensión» porque el encargo no se trata de «nada que tenga que ver con la política», sino que es un trabajo técnico que debe tener «un consenso de base, que todo el mundo esté de acuerdo en lo que hay que hacer, que los recursos que se van a dedicar son los necesarios y que no esté marcado por ningún sesgo político».

Sobre la tarea de reconstrucción ha expuesto que primero tiene que conocer en profundidad el contenido del decreto; después, hacer una evaluación detallada de todas las áreas en las que hay que intervenir y, como no hay recursos infinitos, habrá que priorizar, conseguir el recurso económico y localizar a los mejores para hacer esas tareas; y establecer un plan, programarlo, ejecutarlo y dirigir. Ha relatado que recibió una petición de entrevista para plantearle esta tarea, «la más importante que me han ofrecido en mi vida y no puedo decir que no».

«El Ejército ha sido mi vida y uno nace militar y se muere siéndolo, pero cuando le ofrecen la posibilidad de ayudar por una tragedia como la que se ha vivido y que va a afectar directamente a personas, no solo en el presente sino en el futuro, pues uno piensa en qué puede defender a España y a los españoles; y en Valencia cuando estuve destinado me sentí un valenciano y un español más, así que imposible decir que no», ha asegurado. Gan Pampols ha dicho conocer de primera mano todo lo que integra «el alma valenciana» como el tejido empresarial y productivo o los casales falleros, y tiene muy buenos amigos de toda condición, amigos agricultores y empresarios, gente «amigable».

Gan Pampols ha estado al frente del cuartel de la OTAN en Bétera (Valencia) tras ocupar el cargo de director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS) desde mayo de 2013 hasta ahora. Ha sido asesor del segundo jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, dirigió la Academia General Militar de Zaragoza, y entre marzo y julio de 2007 fue el coronel jefe de la Agrupación española en Afganistán.