«Hola, devuélveme la moto por favor, es mi herramienta de trabajo», esto es lo que pone la nota que ha dejado Toni en la calle Cardenal Despuig de Palma, después de que le robaran su moto, con la que había compartido momentos importantes de su vida. «Es una Vespa de 125 cc y de color amarilla. Es muy fácil de reconocer, ya que hay muy pocas de ese color», explica el afectado.

Asimismo, también ha recordado que fue por un despiste: «Todo esto pasó el miércoles pasado, cuando subí a un piso que estoy reformando en esta zona. Llegué al ático cargado de herramientas y no fue hasta que pasaron varios minutos cuando me toqué el bolsillo y me percaté de que no tenía las llaves encima, por lo que salí al balcón y ahí me lleve la sorpresa. Se habían llevado mi moto. Se ve que las dejé en el asiento y alguien aprovechó la oportunidad», lamenta Toni.

El propietario de la motocicleta no se da por vencido y mantiene la esperanza de poder recuperarla. Para ello, tras interponer la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional, optó por dejar una serie de mensajes en la acera, en el que en uno de ellos le asegura a la persona que se llevó el vehículo que le recompensará económicamente. «Si me devuelves la moto, te doy cien euros», escribió el perjudicado en la calle.

No obstante, el denunciante no para de dar vueltas para ver si consigue localizar la moto por las calles de la ciudad. «Desde el miércoles, cada día doy vueltas a ver si la veo, aunque mi hermano de momento me ha dejado la suya», añade el vecino de esta vía próxima a la calle Aragón, que ha manifestado que «Esto no me ha sentado nada bien, me ha hecho mucho daño», concluye.