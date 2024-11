La fiscal Raquel Solano, en la última sesión del juicio con jurado en la Audiencia de Palma, se ha dirigido a Fredy Escobar, el hermano del ladrón que murió tras recibir un disparo de Pau Rigo en su casa de Porreres en 2018:

-Lo siento mucho, Fredy, si te molesta, y lo siento José Antonio porque la que liaste fue gorda: que es coger a dos 'pringaos' para que entren a un domicilio y venderles que iba a ser facilísimo, que sólo tenían que entrar, robar e irse.

Fredy y Mauricio, según ha reltado la representante del Ministerio Público, no emplearon ningún tipo de violencia contra el octogenario. Entraron en la casa con pasamontañas y guantes y esperaron a que Pau saliera. "Fredy llevaba la pata de cabra y Mauricio la dejó fuera. No se ha probado que hubiera ninguna agresión, recuerden que Apol.lònia [la exmujer del anciano] dijo que no pegaron a Pau en ningún momento«. Pau Rigo y su mujer sabían que después del asalto de diciembre de 2017 iban a volver a su casa y »tenían tres escopetas de caza guardadas en la habitación".

La fiscal ha recordado que Marcos Rotger, José Antonio Sánchez, conocido como 'Pep Merda', y Fredy Escobar reconocieron en el juicio que participaron en el atraco en la casa de Pau Rigo la mañana del 24 de febrero de 2018. "José Antonio y Marcos buscaron a dos personas para que se metieran en una casa. Y Fredy le dijo a su hermano que era un robo fácil. Mucha organización no creo que hubiera, estaban jugando a la Play la noche anterior...".

Raquel Solano, que ha rebajado su petición a tres años de cárcel para el anciano tras apreciar la atenuante de dilaciones indebidas, ha sostenido que Pau Rigo y su mujer, durante el asalto, tuvieron tiempo para decidir qué hacer. "Que para mí sea equiparable 12.000 euros a la vida de una persona...«, ha añadido. »Apol.lònia dijo que la mala suerte fue que le quitaron la escopeta«, ha indicado la fiscal. »Yo creo que eso no fue defender su vida, eso fue salir a por ellos".

Pau Rigo tenía 77 años cuando sufrió el asalto en su finca. «Estamos hablando de una persona cazadora, con licencia de armas, que estaba en perfectas condiciones». La fiscal ha hecho hincapié en que decidió matar a Mauricio Escobar. "Me preguntó Pau: '¿Qué podría haber hecho en estas circunstancias?' Si yo tengo una habitación en la que me puedo encerrar con tres escopetas, munición y el botón de la alarma. Podría haber llamado por teléfono. Con todo lo que dijo Pau al 112 se presentó allí hasta el apuntador. Podría haberse encerrado con llave, podría haber pulsado la alarma y podría haber cogido la escopeta e incluso darle una a Apol.lònia porque tenían tres... y cargadas«. La representante del Ministerio Público ha concluido que mataron, »sin necesidad" a la víctima. Tenía 25 años.

«No merecía morir como si fuera una pieza de caza más»

Joan Capó, el abogado de la madre de Mauricio Escobar, ha indicado que Pau Rigo ha faltado a la verdad desde que efectuó la llamada al 112. «Habla de que los asaltantes se encontraban dentro de la vivienda y oculta con mala fe que ha realizado un disparo». El letrado ha manifestado que en ningún momento se utilizó la violencia física y que las lesiones que sufrió el octogenario se produjeron después de que efectuara el disparo a Mauricio.

Fredy y Mauricio rechazaron desde un principio llevar armas. La parte violenta, ha dicho el abogado, empieza cuando los dos delincuentes se encuentran con el anciano en la puerta del dormitorio. "Podemos descartar que Mauricio se abalanzara sobre el señor Rigo, es prácticamente imposible por la distancia. El señor Rigo es un experto cazador y cuando dispara el arma sabe dónde apunta y conoce el daño que puede producir, está habituado. No es un héroe, aunque lo vitoreen por la calle o lo defiendan a ultranza en redes sociales. Todo lo contrario, no ha salvado a nadie".

Capó ha insistido en que Mauricio no tuvo tiempo de huir. «Sólo pudo exclamar: '¡Me han matado!'». Según el abogado, Pau Rigo tenía otras opciones menos gravosas. "Pudo accionar un botón del pánico que se encontraba en la habitación o haber disparado a otra zona del cuerpo. Podría no haber disparado y hubiera acabado el atraco. Cualquiera de estas opciones hubiera sido mejor. Aunque Mauricio fuera un delincuente no merecía morir de esta forma como si fuera una pieza de caza más".

Los hermanos Fredy y Mauricio Escobar tomaron la decisión equivocada, ha comentado el abogado. "El señor Rigo también se equivocó. ¿Qué tenía que haber hecho? se preguntaba en su declaración. Si me permite, en nombre de la familia, lo que tenía que haber hecho es no disparar a Mauricio. Todas las demás opciones las acepto, pero matar a una persona no podemos aceptarlo. Matar a alguien no puede salir gratis".

El juicio con jurado continúa este viernes en la Audiencia de Palma con los informes de las partes y los turnos de las últimas palabras de los cuatro acusados.