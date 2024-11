El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha acusado de «gran irresponsable» al líder del PP, Alberto Núñez Feijoó, por pedir la retirada de la candidatura de Teresa Ribera como comisaria europea, al entender que pone en riesgo a la Unión Europea para «salvar» al presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón.

Así lo ha señalado este jueves Cerdán en declaraciones a los periodistas a su llegada el pleno del Congreso, donde ha afirmado que Feijoó «siempre que tiene problemas empieza con la gran mentira». «Eso es lo que intenta, dar una patada para adelante y esconder todas las debilidades y me parece surrealista y poco demócrata lo que está haciendo el Partido Popular, poner en riesgo también a la Unión Europea para salvar a Mazón», ha apuntado.

Unas palabras en las que ha coincidido el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, para quien Núñez Feijoó es un «peligro» para Europa y para España, después de que este miércoles pidiera al Gobierno retirar la candidatura de Ribera a la Comisión Europea apuntando a responsabilidades políticas y judiciales en la gestión de la DANA. Según López, el presidente del PP es alguien que es capaz, por desviar la atención de lo que pueden ser las responsabilidades de su partido, de poner en «riesgo» el pacto que ha construido Europa desde sus orígenes.

«Desviar la atención de su propia responsabilidad me parece un peligro», ha añadido el diputado socialista, para quien el líder de los populares también es un «cínico» por no asistir este miércoles al pleno del Congreso y sí comparecer ante los medios para criticar que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no había ido tampoco.

En la misma línea, el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha expresado que el PP actúa con un «curioso patriotismo» que le lleva a ser «capaz de todo con tal de que su relato gane». En su puesta de largo como nueva portavoz del grupo parlamentario Sumar, Verónica Martínez ha preferido centrar su primera comparecencia ante los medios en las víctimas de la DANA, que, ha subrayado, es lo que importa, y ha conminado a que cada cual se centre en sus responsabilidades.