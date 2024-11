Los desalojos preventivos en la provincia de Málaga continúan ante la previsión de fuertes lluvias durante toda la jornada, que mantienen a gran parte de la provincia en aviso rojo, y se han extendido a otras zonas, como la del río Campanillas. El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que, siguiendo indicaciones de la Junta, va a desalojar las viviendas ubicadas en la ribera del río Campanillas, ante su posible desbordamiento por la intensificación de las lluvias prevista entre las 14.00 y 16:00 horas.

Estas evacuaciones se unen a los de unas 3.000 personas de más de mil viviendas que se produjeron entre la tarde del martes y esta madrugada, de la ribera del río Guadalhorce de Málaga, una actuación preventiva en una zona que ya se vio afectada hace pocos días, en la anterior DANA, por el desbordamiento del río. Los desalojos se produjeron sobre todo en Álora, Cártama y Alhaurín de la Torre y Pizarra, y en las zonas cercanas al Guadalhorce del distrito de Campanillas de Málaga capital.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha pedido este miércoles, cuando parte de la provincia está en aviso rojo por lluvias, colaboración ciudadana en cuanto a segur las recomendaciones oficiales y ha incidido en que «prudencia y tranquilidad son compatibles». «Se puede convivir con tranquilidad siguiendo las recomendaciones oficiales; sé que ha habido mucha gente que ha anticipado compras para tenerlas por si pasaba algo en estos dos días» pero «estemos tranquilos dentro de que hay que ser prudentes».

«La prudencia y la tranquilidad son compatibles», ha sostenido. De la Torre ha hecho en la mañana de este miércoles una primera valoración y ha explicado que ha estado en el centro de emergencia municipal, en la zona de El Limonar: «Hemos visto toda la información, las previsiones que hay meteorológicas, las distintas aplicaciones», ha detallado.

También ha incidido en que «todos los efectivos están disponibles para poder atender la ciudad en lo que sea necesario, tanto policía local como bomberos, protección civil». Cabe recodar que la Junta de Andalucía ha habilitado en colaboración con los ayuntamientos cinco albergues en la provincia de Málaga para atender a las más de 3.000 personas desalojadas de forma preventiva de un millar de viviendas de la ribera del Guadalhorce en puntos de Álora, Cártama, Alhaurín de la Torre, Pizarra, Cerralba y Málaga capital.

Por el momento sólo hay 30 personas albergadas, 28 en la capital y dos en Alhaurín de la Torre. Precisamente, De la Torre ha estado en el centro deportivo de Tiro Pichón y ha estado con los que allí están alojados. «El trabajo que se ha hecho es muy adecuado, de prudente previsión en cuanto a que no hubiera nadie en una zona que pudiera ser afectada por subidas del río», ha explicado. Por otro lado, De la Torre ha esperado que «las lluvias vayan produciéndose en unos términos razonables en cuanto a que sea una intensidad no excesiva, pero que sean útiles para nuestros pantanos». No obstante, ha comentado que «las DANAS son muy imprevisibles en su evolución», ha dicho, «reconociendo el trabajo de los meteorólogos; es difícil cuando no es una borrasca, que tiene un movimiento más constante, más evolutivo».

Las fuertes lluvias ya dejan las primeras incidencias e imágenes impactantes en la pedanía de Los Romanes, en La Viñuela

Por otro lado, ha valorado que tras lo ocurrido en Valencia, es lógico y «es normal que haya unas previsiones» en cuanto a «prudencia» y «el recomendar tener cuidado». «Tenemos que acostumbrarnos; siempre hay que pedir que los servicios meteorológicos afinen lo más posible, los expertos dicen que, efectivamente, las DANAS son más difíciles de saber cómo evolucionan», ha vuelto a incidir, al tiempo que ha sostenido que «ponerse siempre en lo peor es bueno, más vale pecar por exceso que por defecto». También, y por otro lado, ha aludido al otro lado de la cuestión y es que «hemos estado en periodos de sequía, aún no están levantadas las normas que hay en cuanto a uso prudente del agua, y todo lo que sea perspectiva de que nuestros pantanos recojan agua, a mí me alegra, en ese sentido».

Tras ser cuestionado si Málaga capital sería 'zona cero' de esta DANA ha dejado claro que «no lo veo así y no veo motivos en la ciudad de Málaga para ese tipo de alarmas». «En Málaga ciudad tenemos una presa formidablemente segura y amplia», El Limonero, por lo que «el Guadalmedina no nos va a crear problema ninguno, ninguno», aludiendo también a que hay, por otro lado, arroyos. «No veo motivos en la ciudad de Málaga para ese tipo de alarmas», ha vuelto a insistir. «La ciudad de Málaga, con el Guadalmedina, no tiene problema» y, además, sobre los arroyos «no debe surgir tampoco problema» según las previsiones de agua, ha explicado De la Torre.

Las fuertes lluvias han dejado imágenes impactantes en la pedanía de Los Romanes, en La Viñuela (Axarquía). Hasta el mediodía varias carreteras en la provincia malacitana han permanecido cortadas por la lluvia. En concreto, se trata de la A-355 en Coín y la A-7054 en Málaga, además de que continúa cerrada la A-7054 en Campillos. Así, según han precisado desde el 112 en un mensaje en redes sociales está cortada la A-355 en Coín, desde el kilómetro 10 al 14 en ambos sentidos. De igual modo, está cortada la A-7054 en Málaga, en concreto, del kilómetro 4 al 7 y en ambos sentidos, según los datos. Por otro lado, sigue cerrada la A-7286 en Campillos, en el kilómetro 9,5 ambos sentidos.