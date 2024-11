Piden siete años de cárcel a un hombre por violar a una prostituta en Magaluf

La Fiscalía pide una condena de siete años de cárcel a un hombre por violar a una prostituta en Magaluf introduciéndole objetos en los genitales sin su consentimiento. El Ministerio Público también reclama que indemnice a la víctima con 10.000 euros por el daño moral y las lesiones.

Los hechos que se enjuiciarán se remontan a las 20.30 horas del 17 de enero de 2021 en el domicilio del acusado. Según el relato de la Fiscalía, el hombre, de 58 años y nacionalidad alemana, se encontraba manteniendo relaciones sexuales con la mujer y le introdujo un consolador por vía anal sin su consentimiento.

La perjudicada le pedía que parara porque le estaba haciendo daño, pero el agresor no le hizo caso y le introdujo otro objeto desoyendo las súplicas de la víctima. A continuación, el hombre le dijo que se fuera de su casa tras negarse a abonarle el servicio y le pegó un puñetazo en el antebrazo derecho. La mujer abandonó la vivienda y llamó a los servicios de emergencias.

El abogado de la acusación particular, Pablo Juanico, solicita una pena de once años de prisión para el agresor. Según su escrito, la perjudicada sufrió un trastorno de estrés postraumático y requirió ayuda psicológica a consecuencia de lo ocurrido. En la actualidad, según su letrado, no ha superado el episodio.