Regresa el primer contingente de Valencia: «La gente está tirando sus vidas a la calle»

El parc de Bombers de Inca ha acogido este viernes por la mañana el regreso de los bomberos que se desplazaron hasta Valencia para colaborar en las labores de búsqueda y limpieza de la DANA de Valencia. Tras cuatro intensos días de innumerables trabajos, han llegado a Mallorca de madrugada y todos ellos lo han hecho con la misma sensación de «absoluta tristeza».

Pasadas las nueve de la mañana, un amplio despliegue de medios de comunicación ha tomado declaración a los componentes del contingente, que han sido recibidos también por el presidente del Consell, Llorenç Galmés, que ha enviado «todo el apoyo» desde la institución balear.

Francisco Grimalt, técnico de los Bombers de Mallorca, ha explicado que han llegado esta misma madrugada después de estar trabajando en la zona crítica de la tragedia desde el pasado domingo y ha descrito cómo era la situación. «Hemos estado ayudando en pueblos cómo Alfafar o Benetússer y la magnitud de la catástrofe es enorme», recuerda el bombero, que también ha asegurado que «no se ha salvado absolutamente nada. La gente está tirando sus vidas a la calle porque las han perdido y se las llevan en un camión. Es muy duro de ver», ha lamentado Grimalt.

Asimismo, también ha detallado las labores que han estado realizando en las localidades afectadas por el temporal que ha dejado centenares de fallecidos. «Todo lo que hemos estado haciendo estas jornadas ha sido bajo la demanda del Consorcio de los Bombers de València. Las principales tareas han sido: sacar agua de los bajos, subterráneos y garajes para buscar posibles víctimas y retirar vehículos. Quince de estos aparcamientos eran de gran volumen, de unas 400 plazas. El número de viviendas y locales en los que hemos actuado, son innumerables, hemos perdido la cuenta», ha concluido el técnico.

Otro de los profesionales que se han sumado a la causa es Miguel Pozo, que ha relatado que han sido unos días de conocer las historias de muchas personas y de hacer todo lo que estaba al alcance del contingente. «Han sido unos días de estar trabajando y conviviendo con la población local, ayudando en todo lo que hemos podido. Se han mostrado muy agradecidos con nosotros. Nos recibieron con aplausos y nos despidieron de la misma forma con 'La Balanguera' de fondo, fue bonito», recuerda el bombero.

Sin duda alguna, uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando un niño de Alfafar hizo entrega a los mallorquines de una camiseta del equipo de fútbol de la localidad, en muestra de agradecimiento. «El campo ha quedado totalmente destrozado y ahora se está usando para almacenar todos los vehículos que se van recogiendo. Lo de la camiseta, fue un gran detalle, la hemos colgado en el parque para tenerla siempre presente, ya que es un recuerdo de todo lo que hemos vivido estos últimos días», ha comentado Miguel, que también ha descrito las imágenes más impactantes que se ha traído de Valencia: «Estábamos alojados a unos 80 kilómetros de la zona cero, concretamente en Gandia, y cuando te vas acercando, a unos 30 todo es devastación. Pasará tiempo hasta que puedan levantar cabeza», ha expresado el profesional.

En cuanto a este tan preciado obsequio, Galmés ha dicho que «pediremos al RCD Mallorca que nos de una camiseta para devolvérsela al pequeño y recordar a los afectados que nos tienen de su lado y que les ayudaremos a afrontar esta situación tan grave por la que están pasando», ha asegurado el presidente del Consell.

El director Insular de Emergències 112 de les Illes Balears, Joan Fornàs, ha estado presente en el recibimiento de los voluntarios y ha asegurado que la implicación con los perjudicados es máxima. «Tenemos una lista de 120 bomberos dispuestos a irse en cualquier momento. Este jueves partió un nuevo convoy para hacer el relevo, y este viernes se hará la lista del tercero para que pueda salir el lunes», ha reiterado el director de Emergències.

No obstante, Baleares no puede enviar más vehículos, ya que también tienen que dar abastecimiento a las peticiones de sus ciudadanos. «Hemos enviado siete vehículos, tres de ellos de gran tonelaje y por ahora no podemos seguir enviando más, porque tenemos los parques operativos 24 horas los 365 días del año», ha concluido Fornàs.

Por su parte Llorenç Galmés ha mostrado todo su apoyo en la causa y ha ratificado su declaración anterior de seguir prestando la ayuda que sea necesaria. «Las imágenes son devastadoras. Desde el Consell de Mallorca queremos dar todo nuestro apoyo, tanto material cómo económico y personal, para intentar recuperar la normalidad lo antes posible», ha expresado galmés.

No obstante, el presidente ha explicado que: «Desde el primer momento nos pusimos a disposición de los cuerpos de seguridad de Valencia para desplazar cuanto antes a nuestros efectivos. El sábado por la tarde nos hicieron la petición y el domingo por la mañana ya estaban de camino. Estamos preparados para seguir enviando a los efectivos necesarios y ayudar en estas labores tan importantes», ha relatado Galmés.

El presidente del Consell ha lanzado un mensaje final, en el que ha recordado que «desde la institución se ha aprobado una ayuda de 250.000 euros para comenzar a reconstruir todo lo que se ha perdido en estas inundaciones que tanto daño han hecho», ha concluido.