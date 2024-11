El exgeneral y vicepresidente de Vox en Balears, Fulgencio Coll, fue el primer jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que fue creada por el Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2005. La unidad fue concebida para actuar en catástrofes o en situaciones de grave riesgo.

Coll la dirigió hasta 2008, cuando fue nombrado Jefe del Estado mayor del Ejército de Tierra. El líder del partido en Cort defiende el trabajo que está realizando la UME estos días en Valencia tras la catástrofe y critica la actuación de Pedro Sánchez: «Es nauseabundo el comportamiento del Gobierno».

Fallos

Coll ha explicado que ha habido dos errores en la gestión de la Dana. «El primero lo cometió el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, al no pedir el nivel 3 de Emergencia al Estado y el segundo, todavía mucho más grave, fue del Ministerio del Interior y del presidente del Gobierno por no involucrarse ni declarar el nivel 3».

El primer jefe de la UME ha apuntado que se trata de una falta «gravísima» desde el punto de vista político. «Es muy decepcionante y esta omisión de auxilio podría tener responsabilidades penales», ha asegurado. «Lo que ha fallado ha sido la prevención, el no haber hecho caso de los informes meteorológicos. La respuesta ha sido totalmente insuficiente ante tal catástrofe».

Fulgencio Coll ha alabado el trabajo de la UME. «No tengo la menor duda de su excelencia. El problema es que por encima del general no ha habido gente que estuviera a la altura. Es una unidad extraordinariamente bien preparada y cualificada con actuaciones espectaculares. No me cabe la menor duda de que el mando de la UME, la Policía Nacional, la Guardia Civil y los componentes de emergencias de Valencia han hecho todo lo posible en esta catástrofe».

El líder de Vox en Cort considera que el presidente de la Generalitat debería haber pedido enseguida que se declarase la emergencia nacional. «Ni con sus medios ni con la UME se puede resolver el problema».

El problema, según Coll, «se llama ausencia incalificable del gobierno de España. El ministro de Interior tiene la competencia y la obligación de declarar el nivel 3 y asumir el gobierno de España la gestión de la crisis descomunal provocada por la gota fría. Este es el problema. El señor Mazón ha visto cómo sus medios, incluidos los de la UME, no son suficientes para gestionarla. Por mucho que pida no tiene capacidad para resolver esta catástrofe impresionante».

El principal culpable de la gestión de la catástrofe en Valencia para Fulgencio Coll es el Gobierno. «Ha demostrado estar distante de la tragedia y tiene la obligación de socorrer a todos los ciudadanos de España».

Crisis

El primer jefe de la UME lamenta la tardanza del Gobierno en reaccionar ante una catástrofe de semejante magnitud que ha dejado, de momento, 210 muertos. «Hemos perdido seis días y las cosas se podrían haber hecho muchísimo mejor si hubiéramos tenido un presidente y un ministro del Interior que hubiesen cumplido con lo que está escrito y legislado. Creo que han cometido un deliberado distanciamiento de la crisis por ignorancia, incompetencia o cobardía».